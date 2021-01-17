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尾牙年節K歌狂歡 不鎖喉秘技看過來

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

新冠肺炎延燒全球，不能出國整個人都悶壞了，轉眼來到年底尾牙及過年相聚的季節，該怎麼放鬆緊繃心情呢？振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學中心張智惠醫師表示，KTV與親友高歌歡唱後，若是持續的聲音沙啞、甚至出現「失聲」情況，建議到耳鼻喉科用內視鏡檢查聲帶。

K歌症候群 說話唱歌喉嚨痛

張智惠表示，近來門診接獲不少病患主訴：數天至數個月喉嚨異物感、聲音沙啞及慢性咳嗽、說話或唱歌喉嚨痛，看了多家診所都不見好轉，以為得了什麼嚴重的疾病，這是所謂的「K歌症候群」。

胃酸逆流刺激 聲帶刺激受傷

張智惠指出，聲帶是發出聲音、呼吸以及吞嚥的重要結構，聲帶的受傷或發炎與胃酸逆流刺激、不正常的發聲習慣有關。假如有胃酸逆流者，可經由吞嚥及正常的消化道蠕動，將逆流的胃酸排空。若攝取高油脂、高糖分、菸酒等易脹氣的食物，容易刺激胃酸分泌過多、消化道肌肉緊張或蠕動機能不佳問題，而逆流的胃酸容易滯留在咽喉部引起發炎。

大聲喊叫飆高音 長結節或息肉

張智惠說，咽喉部黏膜比胃和食道脆弱，相對較易受傷。而酒精、抽菸或咽喉胃酸逆流也會影響聲帶及周邊組織的血液循環，導致聲帶水腫、黏膜發炎或其它病變。在熱鬧氛圍下，無意中吃到油膩且重口味食物，或是過度使用聲音、大聲喧嘩喊叫、飆高音都會導致隔天聲音沙啞或各種咽喉不適，甚至長出結節或息肉，嚴重有可能還需要手術治療，以下為張醫師提供K歌不鎖喉秘技：

一、少高油脂高糖份易脹氣食物

二、避免菸酒影響聲帶血液循環

三、多喝水才能潤澤喉嚨

四、說話避免大聲吼叫

五、讓聲音適時休息

聲音沙啞失聲 內視鏡檢查聲帶

張智惠提醒，持續的聲音沙啞甚至出現「失聲」情況，建議到耳鼻喉科用內視鏡檢查聲帶；咽喉胃酸逆流造成的聲帶發炎，按照醫師的指示，搭配藥物及追蹤檢查，即可改善；倘若長出聲帶結節、息肉等病變，振興醫院嗓音醫學中心提供微創聲帶內視鏡手術，免住院免全身麻醉風險，局部麻醉下針對聲帶病變做處理，復原期短，聲音休養一到兩天，即可回到工作崗位。

張智惠呼籲，享受美食飲酒高歌時，要記得多喝水，避免大聲吼叫，適時讓聲帶休息，度過歡快年節。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48828/

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