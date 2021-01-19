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10種食物 預防或緩解胃食道逆流

記者王郁婷/輯譯  資料來源／health.com
香蕉。(本報資料照片)
香蕉。(本報資料照片)

胃食道逆流是現代人常見的胃疾，不只有胸口灼熱的不適感，還可能發生慢性咳嗽，尤其在夜晚躺平的時候。嚴重者還會因為食道發炎而難以吞嚥。

發生胃食道逆流有幾個原因，其中之一是食物，密蘇里大學醫療保健學院胃腸病學家Matthew Bechtold說，某些食物會使食道下括約肌鬆弛，導致胃液逆流。加州聖約翰健康中心的胃腸病學家Rudolph Bedford說，三大促使胃食道逆流的禍首是：咖啡因、巧克力和酒精，尤其是紅酒。此外，辛辣食物和酸性食物如番茄、柑橘類水果也是禍首。

以下是專家推薦，可以預防或緩解胃酸逆流的食物。

1. 燕麥

專家建議晨起吃一碗容易消化的燕麥，可以避免胃酸逆流發生。

2. 生薑

生薑用在解決消化道問題，已有悠久歷史。將生薑依喜好方式加入飲食中，無論是切片烹調、沖泡成茶飲，或像糖果一樣咀嚼都可以。

3. 蘆薈

蘆薈凝膠可以舒緩曬傷的皮膚，蘆薈汁則對胃食道逆流有幫助。Bechtold醫師說，他的許多患者實際測試後，認為確有助益。

4. 香蕉

對胃酸逆流患者來說，香蕉是低酸水果的好選擇。將香蕉切片放在燕麥粥上，可以達到更好的效果。

5. 瓜類

瓜的酸含量也很低，可以選擇香瓜或哈密瓜，取代葡萄柚或橘子，避免刺激敏感的腸胃。

6. 雞肉和火雞

選擇瘦肉如雞肉和火雞，避免脂肪過多的豬五花或牛排。

7. 魚和海鮮

對胃食道逆流患者來說，有許多海鮮可選擇：蝦、龍蝦、蛤蠣、魚片。可以用燒烤或炒，千萬不要用炸的，炸物只換加劇胃酸逆流。

8. 巴西里

就像生薑一樣，巴西里可以緩解胃部不適。可以在窗台種新鮮的巴西里，加入菜餚，或在胃酸逆流時拔幾片來嚼嚼。

9. 酪梨

對胃酸逆流患者來說，酪梨的優質脂肪絕對比薯條和培根的脂肪適合你。也可選擇各種堅果和雞蛋

10. 蔬菜

多吃蔬菜可以解決很多健康問題，由於蔬菜的脂肪和糖分非常低，引起逆流的成分很少。

海鮮。(本報資料照片)
海鮮。(本報資料照片)
燕麥。（本報資料照片）
燕麥。（本報資料照片）
酪梨。（本報資料照片）
酪梨。（本報資料照片）

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