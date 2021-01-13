冬季洗手致雙手乾癢怎麼辦？皮膚科醫師提3重點

(取材自健康醫療網)

雙手乾癢怎麼辦？新冠肺炎疫情 的延燒讓民眾更加注重手部的清潔與衛生，與此同時，相繼有民眾抱怨手部常會莫名地冒出奇癢無比的紅疹。台灣 台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師蔣承臻指出，這很有可能是「刺激性接觸性皮膚炎」的症狀。

刺激性接觸性皮膚炎 好發經常碰水族群

蔣承臻表示，手部的「刺激性接觸性皮膚炎」過往好發在家庭主婦、清潔人員和醫護人員等身上，這和他們的工作得經常碰水、接觸清潔劑息息相關。蔣承臻表示，近來皮膚科門診因「富貴手」而上門的病患激增，推敲和民眾落實勤洗手、洗手次數變多有關。如果使用的清潔劑又是較具刺激性的，則對手部的傷害會變本加厲，甚至產生乾裂脫皮的現象。

針對此有人不禁疑惑，為何以前日常洗手不會遭致如此嚴重的結果呢？事實上，我們的皮膚是需要油質來作為保護的屏障。疫情之前我們雙手或許只是用水清洗罷了，所以即使經過多次的清洗也無大礙，如今疫情肆虐，我們以清潔劑取代清水洗手，無形中皮膚的屏障遭到破壞，這使得清潔劑等刺激物更容易引發皮膚的不適，再加上台灣冬季氣候一般較為乾燥，凡此種種因素更弱化我們皮膚的屏障。

如何預防雙手乾癢？

市面上清潔劑百百種，到底要使用哪一種最適合我們自己呢？蔣承臻建議，民眾若懷疑自己有特定的接觸過敏 原，可到皮膚科做貼膚測試。此外，建議民眾使用標示為低致敏性的清潔劑來洗手，同時盡量以溫水取代冷、熱水，洗手後要確實擦乾雙手，再塗上護手霜。在生活中也盡量減少不必要的直接接觸，例如洗碗、拖地等時，請戴上橡膠手套，這正是保護雙手的撇步。

如果民眾刺激性接觸性皮膚炎的狀況已趨於嚴重時，請不要等閒視之，應儘早向專業咨詢，早日還您漂亮寶貴的雙手！

【延伸閱讀】

基因檢測助攻精準治療 卵巢癌復發延後4倍

搶救腦中風爭分奪秒 花東地區引入動脈取栓術 打破黃金3小時法則

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48766/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48766/更多健康資訊