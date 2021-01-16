寒流來襲！暖暖包貼「三穴位」可暖全身

醫師提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服使用，避免燙傷。（記者楊雅棠／攝影）

寒流一波波，氣溫越來越冷，許多人備妥暖暖包以度過寒流。但暖暖包可不能隨便貼，馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩推薦，貼在氣海、關元、命門等三個穴位，一處暖便全身暖，但注意一定要隔著衣服貼，避免燙傷皮膚。

瞿瑞瑩表示，由於任、督二脈是人體精氣的必經之地，如果做好二脈上的穴位保暖，溫暖之氣就容易通達到五臟六腑。

氣海：

在任脈上位於肚臍下約兩指寬的位置，溫暖這個穴位有溫陽益氣、扶正固本、培元補虛的功效。若有婦科痛經、腸胃不適或手腳冰冷問題，都很適合將暖暖包貼敷於這個穴位。

氣海穴、關元穴。（圖：台北慈濟醫院提供）

關元：

在任脈上位於肚臍下約四指寬的地方，是收斂、閉藏元神之處。從中醫觀點來看，如果腎氣虛、下焦虛冷，可以在這個穴位上熱敷，以解決虛寒、陽氣不足的問題。

命門：

「命門穴」（背後第二、三腰椎間，約與肚臍平）。（本報資料照片）

瞿瑞瑩提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服貼敷，避免皮膚燙傷。尤其老人家、小孩的皮膚較為脆弱，以及糖尿病 患者的末梢神經較不敏感，使用上要更加注意。

瞿瑞瑩表示，這幾天的寒流屬於濕冷性質，診間看到許多因頭痛前來就診的患者。當濕寒侵入體內，建議回到家裡喝碗薑湯、蓋上被子，讓身體出些汗就會舒服許多。

出門時記得戴帽子、圍圍巾，做好頭頸部保暖。

氣海穴、關元穴。（圖：台北慈濟醫院提供） 「命門穴」（背後第二、三腰椎間，約與肚臍平）。（本報資料照片）