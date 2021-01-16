寒流來襲！暖暖包貼「三穴位」可暖全身
寒流一波波，氣溫越來越冷，許多人備妥暖暖包以度過寒流。但暖暖包可不能隨便貼，馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩推薦，貼在氣海、關元、命門等三個穴位，一處暖便全身暖，但注意一定要隔著衣服貼，避免燙傷皮膚。
瞿瑞瑩表示，由於任、督二脈是人體精氣的必經之地，如果做好二脈上的穴位保暖，溫暖之氣就容易通達到五臟六腑。
氣海：在任脈上位於肚臍下約兩指寬的位置，溫暖這個穴位有溫陽益氣、扶正固本、培元補虛的功效。若有婦科痛經、腸胃不適或手腳冰冷問題，都很適合將暖暖包貼敷於這個穴位。
關元：在任脈上位於肚臍下約四指寬的地方，是收斂、閉藏元神之處。從中醫觀點來看，如果腎氣虛、下焦虛冷，可以在這個穴位上熱敷，以解決虛寒、陽氣不足的問題。
命門：在督脈上位於人體背後，在肚臍的正後方。此穴位可以理血清熱，若將暖暖包貼在此處，則可放鬆腰脊肌肉，改善冬天怕冷、腰痠背痛以及頻尿問題。
瞿瑞瑩提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服貼敷，避免皮膚燙傷。尤其老人家、小孩的皮膚較為脆弱，以及糖尿病患者的末梢神經較不敏感，使用上要更加注意。
瞿瑞瑩表示，這幾天的寒流屬於濕冷性質，診間看到許多因頭痛前來就診的患者。當濕寒侵入體內，建議回到家裡喝碗薑湯、蓋上被子，讓身體出些汗就會舒服許多。
出門時記得戴帽子、圍圍巾，做好頭頸部保暖。
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