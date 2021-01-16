我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

寒流來襲！暖暖包貼「三穴位」可暖全身

記者楊雅棠／綜合報導
醫師提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服使用，避免燙傷。（記者楊雅棠／攝影）
醫師提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服使用，避免燙傷。（記者楊雅棠／攝影）

寒流一波波，氣溫越來越冷，許多人備妥暖暖包以度過寒流。但暖暖包可不能隨便貼，馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩推薦，貼在氣海、關元、命門等三個穴位，一處暖便全身暖，但注意一定要隔著衣服貼，避免燙傷皮膚。

瞿瑞瑩表示，由於任、督二脈是人體精氣的必經之地，如果做好二脈上的穴位保暖，溫暖之氣就容易通達到五臟六腑。

氣海：

在任脈上位於肚臍下約兩指寬的位置，溫暖這個穴位有溫陽益氣、扶正固本、培元補虛的功效。若有婦科痛經、腸胃不適或手腳冰冷問題，都很適合將暖暖包貼敷於這個穴位。

氣海穴、關元穴。（圖：台北慈濟醫院提供）
氣海穴、關元穴。（圖：台北慈濟醫院提供）

關元：

在任脈上位於肚臍下約四指寬的地方，是收斂、閉藏元神之處。從中醫觀點來看，如果腎氣虛、下焦虛冷，可以在這個穴位上熱敷，以解決虛寒、陽氣不足的問題。

命門：

在督脈上位於人體背後，在肚臍的正後方。此穴位可以理血清熱，若將暖暖包貼在此處，則可放鬆腰脊肌肉，改善冬天怕冷、腰痠背痛以及頻尿問題。

「命門穴」（背後第二、三腰椎間，約與肚臍平）。（本報資料照片）
「命門穴」（背後第二、三腰椎間，約與肚臍平）。（本報資料照片）

瞿瑞瑩提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服貼敷，避免皮膚燙傷。尤其老人家、小孩的皮膚較為脆弱，以及糖尿病患者的末梢神經較不敏感，使用上要更加注意。

瞿瑞瑩表示，這幾天的寒流屬於濕冷性質，診間看到許多因頭痛前來就診的患者。當濕寒侵入體內，建議回到家裡喝碗薑湯、蓋上被子，讓身體出些汗就會舒服許多。

出門時記得戴帽子、圍圍巾，做好頭頸部保暖。

氣海穴、關元穴。（圖：台北慈濟醫院提供）
氣海穴、關元穴。（圖：台北慈濟醫院提供）
「命門穴」（背後第二、三腰椎間，約與肚臍平）。（本報資料照片）
「命門穴」（背後第二、三腰椎間，約與肚臍平）。（本報資料照片）

編輯推薦

糖尿病 肌肉

上一則

三高患者過冬「3不」保命：不泡湯、不過飽、不喝酒

延伸閱讀

3歲童低溫下穿內衣亂晃 呆坐超商鄰居嚇得報警

3歲童低溫下穿內衣亂晃 呆坐超商鄰居嚇得報警
寒流襲台兩天百人猝死 醫師籲提防溫差大危及心血管

寒流襲台兩天百人猝死 醫師籲提防溫差大危及心血管
蕭薔露半球…貼滿暖暖包也要性感

蕭薔露半球…貼滿暖暖包也要性感
急凍用對暖暖包、電暖器嗎？ 保暖NG行為原來這麼多

急凍用對暖暖包、電暖器嗎？ 保暖NG行為原來這麼多

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

鼻塞、黃鼻涕持續7天以上？「這病」發現太晚恐致命

2021-01-10 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

保健食品吃多有保佑？腎臟科醫師揭真相

2021-01-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

你最近睡得好嗎？ 運動提高睡眠質量

2021-01-15 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

預防骨質疏鬆上門 強健保骨必做5件事

2021-01-08 02:00
(取材自健康醫療網)

冬季洗手致雙手乾癢怎麼辦？皮膚科醫師提3重點

2021-01-13 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

症狀似感冒 致死率高 別再輕忽又猛又急的「心肌炎」

2021-01-15 01:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會

傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會