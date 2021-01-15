「冬季癢」深層病因 五臟六腑不協調

中醫師提醒治療「冬季癢」要有耐心。（圖：台灣新營醫院提供）

台灣 衛福部新營醫院有一位70多歲的患者，因雙腳搔癢難耐前來中醫門診，表示已經持續兩個禮拜了，將其雙腳褲管捲起，皮膚摸起來較為乾燥，且雙腳有些許抓痕，兩肢小腿前側還充滿暗紅的不規則龜裂，及有輕微的脫削。中醫科醫師郭俊佑表示，冬季癢也稱為乾性濕疹或缺脂性濕疹。常好發在老年男性，經過兩周調養、搔癢改善許多，回診後提醒其皮膚病的調理大都需要三個月左右的時間調理才會比較穩固，並希望其能耐心走完療程。

郭俊佑指出，冬季癢成因是人體皮膚因為某些原因造成皮脂的形成受到阻礙，皮膚表面水分不受皮脂保護導致皮膚過度乾燥、角質層萎縮，並產生龜裂搔癢的情形，有些患者甚至會因為搔抓感染、更進一步加重病情，另外喜愛泡熱水澡、選用錯誤清潔劑過度清潔皮膚、營養不良、熬夜、喜食辛燥食物也都可能增加冬季癢發生的機會。

每到冬天，皮膚癢的情況就發作起來，這是典型的冬季癢表現，這名患者平時容易口乾口渴，頭暈心悸並伴隨四肢冰冷，經過中醫師把脈和舌診後判斷為血虛風燥型的濕疹，囑咐少食辛辣、要擦乳液保濕、洗澡不要洗太熱，並開立中藥等藥物治療。

郭俊佑指出，冬季癢患者大多屬於血虛型的體質、最常見到是血虛風燥型需要滋陰、養血；另盡量避免熬夜、食用辛辣刺激燥熱食物，同時注意保濕、防曬、衣物選擇棉質避免摩擦患部、避免過度清潔皮膚、最重要的是不要搔抓傷口。避免吃羊肉爐、薑母鴨等溫燥的藥膳，以免越補越糟。

郭俊佑提醒皮膚問題往往於疾病的深層病因，與五臟六腑不協調有關，不能單就皮膚表面問題處理，而需要一段時間調理，治療需要約三至六個月，需要病患較耐心地配合，好處是治好後復發的機率可以大大降低。