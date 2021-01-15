大腦想年輕 要先養「腸」

想讓腦部常保年輕，專家提醒，拒絕高糖分零食，避免過度使用提神飲料。（本報資料照片）

邁入新的一年，正是上班族布局新計畫的燒腦時節，專家提醒，由於腦會老是因為能夠保養神經元、幫助神經生長的蛋白質與激素不足，而大腦與腸道間可透過迷走神經與化學分子雙向溝通，想讓腦部常保年輕，養腦先養「腸」。

台灣 陽明大學生化所蔡英傑教授表示，許多人常把腦袋不靈光歸咎年齡，這並不必然，他解釋，腸道是人體的第二個大腦，只要體內的BDNF（Brain-derived neurotrophy factor，腦衍生神經滋養因子）、多巴胺、血清素充足，就能讓腦部的神經元時時更新，而影響體內BDNF、多巴胺、血清素分泌的關鍵其實就在腸道。

近年科學研究更發現，神經叢密集的腸道，是許多疾病的「第一現場」，腸道不健康不僅會引起腹瀉、腸胃不適、吸收不佳，更會透過腸道細密的神經元影響全身，間接造成情緒失調、憂鬱，讓人從裡到外都黯淡無光，思緒卡卡。

如何健康養腸呢？楊英杰建議上班族拒絕高糖分零食，而過度使用提神飲料，小心讓身體累積更多難以代謝的疲勞；此外，腸道除了消化吸收功能，神經更受到分布腸道中千百種不同的好壞菌影響，適度讓腸道在充滿好菌的狀態，也有助腸道順暢與體質調整。