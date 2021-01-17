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在家量血壓日記 有助醫師診療效率

（健康報網 羅瑛／中南大學湘雅醫院老年心內科教授）
在家量血壓，怎麼測才準？（本報資料照片）
在家量血壓，怎麼測才準？（本報資料照片）

●家庭血壓監測能真實地反映個體生活狀態下的血壓狀況，是高血壓管理中最重要的一個環節。通過準確測量血壓，書寫血壓日記，可及時監測高峰血壓值，客觀記錄血壓數值，可避免跟著感覺走，導致血壓控制不佳，還能幫助醫師精準調整用藥，提高診療的效率。

血壓測量是評估血壓水準，診斷高血壓，以及觀察降壓療效的根本手段和方法；由於老年人可能具有血壓波動大、夜間高血壓、清晨高血壓和體位性低血壓等特點，應鼓勵老年高血壓患者開展家庭自測血壓和動態血壓監測，定期（如每年）進行雙上肢及四肢血壓和不同體位（立、臥位）血壓測量。要特別注意，臨睡前、清晨時段和服藥前的血壓監測。

測量方法：坐下或平躺，將手臂伸直、放鬆，不要說話。活動後休息半小時後再測量。將袖帶裡的空氣驅盡，袖帶綁在上臂，袖帶下緣距肘窩2～3釐米，鬆緊度以能插入一根手指為宜。使用經國際標準方案認證合格的上臂式家用自動電子血壓計，不推薦腕式血壓計和手指血壓計，不推薦使用水銀柱血壓計進行家庭血壓監測。電子血壓計使用期間應定期校準，每年至少1次。家庭血壓值一般低於診室血壓值，高血壓的診斷標準為≥135/85mmHg（對應於診室血壓的140/90mmHg）。

監測頻率：初始治療階段，血壓不穩定者或是調整藥物治療方案時建議每天早晨和晚上測量血壓（每次測2～3遍，取平均值），連續測量7天，取後6天血壓計算平均值。血壓控制平穩者，可每周只測1天血壓；長期藥物治療患者，建議監測服藥前的血壓狀態，以評估藥物療效；最好在早上起床後，服降壓藥和早餐前、排尿後，固定時間自測坐位血壓。

最好能詳細記錄每次測量血壓的日期、時間以及所有血壓讀數，而不是只記錄平均值，以便醫師指導和評價血壓監測和控制效果。精神高度焦慮患者，不建議開展家庭血壓監測。

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