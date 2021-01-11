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豬肉保存不當、生食 當心囊蟲病找上門

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名泰籍移工赴台工作多年，因在泰國部分地區有生吃豬肉的習慣，因此在台期間偶而也會生食豬肉，但近來卻感到雙側下肢瀰漫性疼痛，就醫檢查，卻因無法明確指出位置，僅能服止痛藥舒緩症狀，直到進一步轉診至醫院，經檢查發現疼痛部位並非關節，且雙腳的Ｘ光影像出現多處異常梭狀白點，確診為感染囊蟲病，經藥物治療後已逐漸好轉。

吃生、未煮熟豬肉 當心感染囊蟲病

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，囊尾幼蟲病又稱為囊蟲病，主要是因吃入含有「豬肉絛蟲」的蟲卵或幼蟲的食品所引起，像是吃下未煮熟或冷凍不當之含囊尾幼蟲的豬肉，都可能埋下致病的危險因子，因此，平時應避免食用生豬肉、生牛肉。

若腦部感染囊蟲病 嚴重恐引發後遺症

張為碩醫師說明，囊蟲病的幼蟲多寄生於皮下組織及肌肉，通常大部份囊蟲在宿主的小腸內，經2至3個月發育為成蟲後，蟲卵或身體的結片會隨宿主的糞便排出體外，這時囊蟲從感染宿主到死亡，宿主多半不會產生任何症狀，但若感染到腦部、眼睛或脊髓，恐會引發嚴重後遺症，甚至誘發癇發作。

正確保存生豬肉 避免感染囊蟲病

檢查上，觸診時可發現有皮下無痛結節，並藉由X光檢查確診，至於治療上則包括抗癲癇藥物、殺蟲藥物、類固醇及手術摘除，但治療方式仍存爭議性。張為碩醫師強調，除了平時應避免食用生豬肉、生牛肉，保存上也應將豬肉冰凍攝氏-5度三天、-24度一天，或以65.5度煮熟，皆可殺死囊尾幼蟲，此外，切生、熟肉刀具及砧板分開以及飯前、如廁後洗手，才能遠離囊蟲病找上門。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48713/

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