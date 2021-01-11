不滑手機就感到焦慮？3步驟改變使用網路習慣

圖片來源 ／健康醫療網

你也忍不住三不五時就查看手機 訊息嗎？或每天都忙著追蹤親友的Instagram、Facebook呢？小心可能一不注意就引起社交焦慮症而不自知！根據2020年8月《社會與個人關係期刊》研究指出，若擔心別人在開心的時候你不在場，就屬於社交焦慮症，又稱為錯失恐懼症，又與孤獨感、低自尊和低自我同情有高度習習相關。

現實生活出問題依賴網路 長期下來恐產生錯失恐懼症

此研究也發現，錯失恐懼症多發生於對自己評價不高、感到社交孤立或兩者兼具的人身上，但也可能因此造成孤獨、低自尊、低自我同情以及低生活滿意度。成功大學教育 研究所所長董旭英分析，很多老師跟家長可能會誤會青少年、成年人因為網路成癮而造成人際關係或溝通的問題，但事實上卻是因現實生活出現問題才過於依賴網路，一旦長期惡性循環，就會漸漸產生錯失恐懼症或是網路成癮的現象。

掌握三步驟 遠離錯失恐懼症找上門

此外，研究也發現年輕族群的「錯失恐懼症」與生活滿意度有關，以青少年而言，被遺忘的感覺對他們的主觀幸福感有更大的影響。台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨強調，要避免社群媒體 使用所帶來的不愉快，青少年不妨可藉由「辨識警訊」、「自我增強」以及「回歸真實」三步驟，幫助自己把焦點放回自己身上。

使用社群發現感到不舒服 應減少使用社群時間

首先，第一步「辨識警訊」，當發現使用社群媒體讓自己感到不舒服、一味的羨慕對方等情況時，就應思考是否減少社群使用時間；「自我增強」則是看到對方使用名牌服飾、參加派對，自己卻只能在家寫功課、玩遊戲等比較心態時，這時更應累積自我能力，而非否定自己去羨慕別人，最後「回歸真實」，清楚了解社群的生態多被誇大修飾，這時建議可先遠離網路，甚至打電話給社群中的密友，與他們聊聊天，遠離沉溺在負面、比較的情境。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48714/

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