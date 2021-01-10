吃重鹹會洗腎？腎臟科醫師：這些人最好避免吃太鹹

圖片來源 ／健康醫療網

有些人特別鍾愛重口味食物，一定要辣、鹹才夠味，長輩就常常勸導不要吃太鹹，小心要洗腎，這是真的嗎？台灣 桃園長庚醫院腎臟科主治醫師塗昆樺說明，現代腎衰竭的原因主要是糖尿病 ，吃重鹹雖不會直接導致腎臟損壞，但可能會導致高血壓 等慢性疾病，進而影響腎臟。長期鹽分攝取過多仍可能會影響腎功能。

腎衰竭替代療法 洗腎、洗肚子、換腎

當腎臟功能損壞到一定程度時，目前只有三種替代療法可以選擇，塗昆樺醫師解釋，一是俗稱洗腎的血液透析、二是俗稱洗肚子的腹膜透析、三是換腎。許多疾病皆會引起腎衰竭，最常見的就是糖尿病，目前糖尿病患者約占洗腎人口三成左右，其他包含高血壓、痛風、心血管疾病、肝硬化、腎絲球腎炎、急性腎衰竭等，也都會引起腎功能衰退。

慢性病患者不宜攝取過多鹽分 恐致洗腎

腎臟身負重責，負責調節血壓，以及水分、電解質、酸鹼平衡，飲食中的鹽分由腎臟排出體外，如果攝取過多，會增加腎臟的負擔。衛福部建議每日鈉攝取量不宜超過2400毫克，若慢性病患者吃進太多鹽份，會加速腎臟損害，造成慢性腎纖維化，尤其高血壓患者不宜。

濫用藥物、抗生素可能傷腎 慢性病患者服止痛藥須謹慎

過去某些中藥含有馬兜鈴酸，研究已證實會直接造成腎臟損害，導致腎衰竭，近年來已不用此成分，塗昆樺醫師提醒，民眾若食用太多成分不純、來路不明的產品，是否含有馬兜鈴酸或其他可能有害物質都未知，不明成分都可能會加重腎臟負擔；同時，濫用藥物、抗生素也可能會傷腎，尤其未經醫師處方，長期使用或一次性使用大劑量非類固醇類消炎止痛藥（NSAID），可能會造成腎衰竭。

醫師建議，若慢性病患者有止痛需求，最好找專科醫師評估。若不幸腎損傷至需要洗腎，除了原本腎功能良好遭遇急性損傷者，比較有可能恢復功能而脫離洗腎，慢性腎臟病患者遭遇急性損傷往往不可逆，可能就直接進入末期腎衰竭而必須長期洗腎。

定期健檢、減少鹽分 大餐後多喝水幫助代謝

不光是肝臟，其實腎臟也是沉默的器官。塗昆樺醫師表示，等到有症狀時往往腎臟功能都已經很差，建議民眾要定期接受健康檢查，平時注意是否有排尿量異常、尿液顏色異常、或是尿液中有持續不消退的泡泡需就醫；盡量減少鹽分攝取、食用加工食品；多喝水，尤其吃完大餐後盡量多喝水幫助代謝；同時建立良好的用藥習慣，不要隨意進補，才能保障腎臟健康。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48734/

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