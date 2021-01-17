喝普洱茶可以減脂肪？這樣喝瘦身很有效

研究證實，飲用普洱茶可消脂。(本報資料照片)

坊間常說「喝普洱茶可消脂」，台灣 中興大學團隊研究證實，普洱茶中的主要多酚成分strictinin（該團隊取名為「普洱消脂素」）可有效抑制胰脂解酵素，減緩油脂分解吸收。39健康網報導，普洱茶這樣喝，才能分解脂肪：

量要大

中興大學生物科技學研究所教授曾志正說，普洱茶生茶的「普洱消脂素」含量高生茶。一般民眾若要飲用普洱茶消脂，每天以約5克的生茶泡2公升水，當飲水喝即可。

時間要對

普洱茶飯後一小時喝最好，既能分解油膩，又能促進腸道運動加速消化，晚上九點以後就不要再喝了，容易傷害腎臟。

休息生活方式

喝普洱茶容易餓肚子，要是一餓就開始管不住嘴巴開始胡吃亂喝，就算普洱是靈丹妙藥也挽救不了你的體重。

據報導，喝普洱茶有以下三點注意事項：

不要空腹喝

普洱茶濃茶普洱茶中含有大量的咖啡 鹼和茶鹼，空腹喝茶容易導致「茶醉」，出現腸胃不適、手腳無力、心神恍惚等症狀。所以，不要空腹喝普洱茶，尤其是濃茶。清晨起來，空腹的時候喝點淡鹽水、蜂蜜水，才是最合理的減肥清腸方式。

新茶盡量少喝

普洱茶新茶的後發酵時間比較短，咖啡鹼、活性生物鹼含量較高，容易刺激神經系統和腸胃粘膜。所以，新茶盡量少喝。買回家的普洱茶新茶最好先在家放置兩三個月，不僅口感風味更佳，對身體的影響也降到了最低。

睡前不喝生茶

晚上九點以後不要喝普洱茶生茶了，不然會精神興奮，影響睡眠，同時還會增加腎臟的負荷；熟茶雖不會失眠 ，也有暖胃之效，但喝多易頻尿。

特殊時期不喝

茶普洱生茶的茶性較寒，女性在特殊時期，即「經期、孕期、哺乳期」的時候盡量少喝，吃藥的時候也不能喝。 普洱茶。(本報資料照片)