照著女星減肥菜單吃 小心「溜溜球效應」更難瘦

牛奶。(本報資料照片)

網路上瘋傳各種南韓女星的減肥食譜，配上一張張身材火辣的照片，讓你也蠢蠢欲動想要嘗試了嗎？像人氣女演員朴信惠，每天小黃瓜一根、大白菜兩片、糙米飯半碗及低脂牛奶一杯；國民妹妹IU一天只吃一顆蘋果、兩條地瓜及一杯蛋白質飲品；韓劇一線女星黃正音甚至一天只吃未經調味的黑豆與豆腐。看完想必都替他們感到餓肚子了，難道減肥只能靠意志力一再節食嗎？

健康醫療網報導，台灣新陳代謝科專門診所院長林怡君醫師說明，其實若執行這些減肥菜單，短期之內確實會瘦而且瘦得很快，因為符合減重 需維持「熱量赤字」的概念，也就是人體的總熱量消耗多餘攝取，只是一般人沒辦法長期都吃那麼少的食物，一旦恢復原本的飲食習慣，體重也會迅速反彈，並且產生所謂的「溜溜球效應」，此種飲食方式會讓身體接收的營養素不夠，導致肌肉 量減少、體脂肪相對增加、基礎代謝率下降，讓下一次減肥難上加難。

認識食物 瘦身第一步

報導指出，最理想的減重方式是透過調整飲食及運動達到「熱量負平衡」，長期穩定地讓每日總熱量消耗多餘攝取，以每周減輕0.5-1公斤的速度，前進至理想體重。因此林怡君醫師認為減重的首要任務是「認識食物」，除了能判斷每一項食物到底是澱粉、蛋白質還是油脂類等，辨別其加工方式外，更重要的是要學習計算熱量，並且盡量選擇原型食物、少碰加工食品。

小黃瓜。(本報資料照片)

避免在選擇食物的過程中，做了錯誤的決定，例如多以精緻澱粉填飽肚子，捨棄了優質蛋白質，不但會讓體內血糖波動速度快、飽得快也餓得快，長期下來也會讓身體減掉肌肉而非脂肪。了解吃進嘴巴裡的每一口是什麼，就能簡單地在設定的熱量範圍內吃得飽又健康。

蘋果。(本報資料照片)

別亂減肥 應求助專業

據報導，林怡君醫師指出肥胖 不單只是因為沒有意志力而已，它其實也是一種慢性疾病，例如環境因素及多重基因影響，再加上現代環境、壓力等因素所造成的原發性肥胖。

當然也有少數人是因為內分泌疾病或代謝障礙引起的繼發性肥胖，或是治療其他疾病過程中，藥物副作用所導致的肥胖，這些都需要專業醫師的釐清。

以身體內分泌賀爾蒙的角度來看，若體內存在「胰島素阻抗」而有高胰島素血症，則不利於脂肪分解，容易造成脂肪累積，引發肥胖問題，繼而再增強「胰島素阻抗」，造成惡性循環。

地瓜。(本報資料照片) 大白菜。(本報資料照片)