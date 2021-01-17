女性調經 每個月都是好機會

多囊性卵巢。（本報資料照片）

每個月都是調經、調體質的機會，女性如果能把自己調整在良好的狀態，未來更年期遭受的衝擊能減輕不少。

健康醫療網報導，台灣 亞洲大學中醫部黃瀞瑩醫師表示，女性從來初經以來，大約有400至500次月經，月經狀態反應子宮狀態、卵巢的健康程度，也表現一個人的氣血強弱。對育齡女性來說，月經狀態可以瞭解是否具備懷孕體質；對更年期婦女來說，月經開始不規則的變化，荷爾蒙的減少對身體是一場大考驗，所以常見各種潮熱、盜汗、失眠等不舒服症狀。醫師說，想要未來更年期比較舒服，一定要把握停經前每一次調理月經的機會。

理想月經5指標

報導說，理想的月經需要具備哪些條件？黃瀞瑩醫師整理以下五項日常標準：

周期：月經受荷爾蒙影響大，一個月周期28天加減7天（21-35天）都是可接受的範圍，若是連續兩個月周期小於21天或大於35天則屬異常，提醒月經周期與自身初經狀態相比才正確。

天數：月經天數3到7天都是可以接受的範圍，若是小於一兩天或大於十天以上都不適合。

經量：血量難以量化評估，大約每一兩小時，經血量占衛生棉五到八分滿。若是一整天下來使用一兩片衛生棉，血量不飽滿就代表血量過少。

血塊：出現小血塊不用太擔心，但是血塊太多、顏色深紅、肚子疼痛，代表骨盆腔血液循環不佳。

分泌物：正常月經不應夾帶分泌物，若伴隨異味、顏色不正常則考慮是否患有骨盆腔感染的問題。

黃瀞瑩強調，每個月都是調經、調體質的機會，希望女性朋友多了解自己的身體狀態，只有了解自己的身體狀態，才能把自己照顧好。除了寒涼之外，醫師補充，體內堆積過多的火氣都會影響月經狀態，包括冬天愛吃麻辣鍋、燒烤炸辣、睡眠不足等都會在體內堆積過多的火氣，平時應多注意飲食習慣。

燒烤料理不宜常吃。(本報資料照片) 麻辣鍋不宜常吃。(本報資料照片) 油炸食物最好不要吃。（本報資料照片）

黃瀞瑩提醒，看診前別忘了準備好月經周期、月經量、平常分泌物、月經前後不舒服等症狀，包括肚子痛、頭暈、頭痛、胸部脹、拉肚子等經前症候群，現在都有軟體下載記錄月經，這些記錄資訊在未來看診時，回過來有跡可尋，醫師們可以藉著月經狀態來了解體質狀態，幫助你調理身體之路更順利。

經痛 小心子宮內膜異位

據報導，經常經痛或經血量過多，小心子宮內膜異位症作祟。台北中山醫院婦產科鄢源貴醫師表示，子宮肌腺症是子宮內膜異位症的一種，當子宮內膜細胞異位至子宮肌肉層，使子宮變大，此外，異位的內膜細胞會引起發炎反應，造成經痛與經血量過多，長期容易導致貧血。鄢源貴補充，如影隨形的不適與疼痛，讓患者月經當下或月經過後都很不舒服，嚴重影響身心健康與生活品質。

鄢源貴說，目前子宮內膜異位症的治療方式分為手術與藥物治療，如果病灶較大或懷疑是惡性腫瘤，則必須手術切除；由於子宮內膜異位症與雌激素相關，所以即使接受手術治療後，若不搭配藥物控制，只要女性還有月經，子宮內膜異位症就會再復發，為避免因反覆手術影響子宮、卵巢功能與受孕能力，長期藥物治療是現在治療子宮內膜異位症的新趨勢。

多囊性卵巢症候群 難瘦

另外，報導說，多囊性卵巢症候群是許多年輕女性的噩夢，主要症狀為月經不規則、雄性激素分泌異常導致青春痘、毛髮增生等；其中，最讓患者感到困擾的就是「肥胖 」的問題。

新陳代謝科專門診所黃維人醫師指出，曾有位年輕的多囊性卵巢症患者，由於內分泌失調、胰島素阻抗的關係，體重一路飆升至120公斤，曾單靠意志力努力少吃多動減重 ，但成效不彰令她相當灰心。

而後經由醫生建議加入「營養師減重計畫」，與營養師進行一對一對線上營養衛教指導，建構正確飲食熱量概念，並隨時記錄回報每日飲食狀況進行調整評估，在短短兩個月的時間，體重成功減少近15公斤，達到健康且理想的減重成效，從中改善體質、胰島素阻抗情形，連月經周期也重返正常，正向回饋讓患者充滿信心，體重也持續正常平穩下降，整個人煥然一新。

不少女性誤以為經痛是正常現象，長期飽受子宮內膜異位症之苦卻不自知。（本報資料照片） 月經失調，可能是身體警訊，不能不當一回事。(本報資料照片)