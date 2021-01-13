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櫛瓜4好處報你知！熱量低又能幫助控制血壓

記者王郁婷／輯譯
櫛瓜的花可以食用。（Pixbay）
櫛瓜的花可以食用。（Pixbay）

櫛瓜（zucchini）是很多在進行飲食計畫、健身的人很愛吃的食材。櫛瓜是南瓜的變形栽培種，屬於美洲南瓜的一種，在歐美夏天才會出現，因此也被稱作「夏南瓜（summer squash）」，也有人稱為西葫蘆。其實櫛瓜一詞在早期園藝分類中，是某類小型冬瓜（毛瓜）之學術名稱。關於櫛瓜，可以從以下幾點更了解它：

1.櫛瓜的熱量很低

櫛瓜的熱量很低，很適合做為重量級餐點（如牛排）旁邊的配菜。一杯切成薄片的櫛瓜，僅約19大卡，比同樣身為低卡蔬菜的綠花椰菜和抱子甘藍低40%到50%。

2.櫛瓜的花可以吃

儘管被當作蔬菜使用，但從技術上來說，櫛瓜其實算一種水果，它是從金黃色的花朵長出來的。國外常將櫛瓜的花朵入菜，最常見的烹調方式是裹粉油炸、拿來鑲肉或起司。

雖然稱為夏南瓜，但櫛瓜的口感一點也不南瓜，沒有南瓜特有的澱粉質，口感反而和胡瓜、扁蒲相似。不管是切片加點橄欖油、鹽巴、黑胡椒，放進烤箱作成烤蔬菜，或拿來清炒、煎蛋都很美味。

3.可能對心臟有益

櫛瓜含大量鉀，每杯295毫克。根據美國心臟協會說法，鉀有利血壓控制，因為它能減少鹽對身體的傷害。櫛瓜還含有豐富抗氧化維生素C，一杯切成薄片的櫛瓜，就有20毫克，約占身體每日需求的33%。另外，櫛瓜也屬於低GI（升糖指數）食物。

4.可以用來取代義大利

除了當義大利麵佐菜，更有趣的是，櫛瓜可以直接取代義大利麵條。除了使用刨絲器具，市面上也販售能將櫛瓜切成麵條狀的機器。這是無麩質且低熱量的麵條，口感一點也不輸義大利麵。

（資料來源：Health.com、行政院農委會）

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