預防骨質疏鬆上門 強健保骨必做5件事

圖片來源 ／健康醫療網

預防骨質疏鬆有方法！台大醫院竹東分院院長、骨質疏鬆症學會監事詹鼎正醫師表示，骨質疏鬆是一種慢性疾病，先前沒有任何症狀，很多老人家僅僅以為是年老筋骨不好而掉以輕心，往往延誤治療時機。醫師呼籲，儲存骨本要趁早，並建議男性大於七十歲、女性大於六十五歲以上都要定期做骨密度檢測 ，若有骨質疏鬆傾向，切莫放任惡化，及早發現治療。

骨頭的密度質量 隨著年齡慢慢流失

骨質疏鬆先前沒有任何症狀，部分患者等到摔倒骨折才驚覺罹患有骨質疏鬆症，有老年隱形殺手之稱。

詹鼎正醫師表示，骨頭的質量在20~30歲達到巔峰骨質，過了30歲之後每一年會以1%的速度慢慢流失，特別是停經後女性會以每年3%速度快速流失約6年，導致骨骼品質無法達到預期標準。如果骨密度檢測T質小於-2.5，或是發現脆弱性骨折(如壓迫性骨折)問題，不論骨密度多少都會被診斷為骨質疏鬆症。

骨密度檢查有必要 提早正視骨鬆 問題

骨質疏鬆早期沒有任何症狀，有什麼徵兆可以提早發覺？詹鼎正醫師說，臨床上有以下現象：（1）身高比以前身高矮四公分以上，若是家中長輩有變矮、駝背等現像，可能有壓迫性骨折也就是有骨質疏鬆症傾向；（2）年紀減去體重大於二十，比如75歲-50公斤＝25，應儘早前往醫院做「骨密度檢測」，檢查是否有骨質疏鬆的可能。

提升骨鬆病識感 評估未來骨折風險

一旦髖關節骨折一年內有10~20%的死亡率，比第三期乳癌還多。詹鼎正醫師表示，骨質疏鬆對生活衝擊不小於重症，千萬不要等閒視之，認為骨質疏鬆不會痛就沒有關係。面對骨質疏鬆，一定保持警覺心，一旦發生骨折未來五年內還有一半的機會再次骨折。

若是不清楚是否自己有骨鬆的風險，詹鼎正醫師提到，骨質疏鬆症學會在網路提供「一分鐘骨鬆風險評估表」或用「FRAX骨折風險評估工具」，提早預測骨質疏鬆的情況，評估未來十年骨折風險。

預防骨質疏鬆 5項強健保 骨守則

詹鼎正醫師說，無論有沒有骨質疏鬆，民眾都要注意保骨、存骨的重要性，若確診骨質疏鬆症，應該積極治療，以下為詹醫師提供給銀髮族的強健保骨守則：

1. 積極運動：對抗地心引力運動，已證實有明顯增加骨量效果，例如：重量訓練、登梯訓練。而太極拳、骨鬆健康操等，有效強化肌力，改善平衡，減少跌倒的機會。

2. 補充營養：鈣質與維生素D是儲存骨本重要的營養素，建議攝取量每日鈣質1200毫克/天、蛋白質每日攝取1.2克/每公斤體重、維生素D每日建議量是800 IU（國際單位）。比如：牛奶、起司片、小魚乾、黑芝麻、海帶、髮菜等都是補鈣好選擇。而維生素D則存在很油的魚中，蛋白質的種類繁多，以上都可以諮詢營養師。

3. 戒菸、適量飲酒：抽菸和飲酒過量都會加速骨質疏鬆的流失，飲酒節制，每天不宜超過三小杯。

4. 維持體型適中：身材過瘦的人骨質疏鬆的機會大，平日三餐補足營養，BMI不宜低於18.5，以免增加骨質疏鬆風險。

5. 預防跌倒：老人家跌倒的後果影響非常大，其中九成的髖部骨折都是跌倒引起，不僅造成生活功能減退，甚至一年內有八成機會會失去獨立生活的能力，排除或降低環境危險因子，才能防跌保骨。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48683/

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