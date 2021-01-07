強寒流來襲 暖暖包貼這三處暖全身

醫師提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服使用，避免燙傷。示意圖。記者楊雅棠／攝影

台灣 「強寒流」南下，不論或貼或握，許多人都必備暖暖包以度過這波寒流。但暖暖包可不是隨便貼，馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩推薦，可貼在氣海、關元、命門三個穴位，一處暖便全身暖；且須注意一定要隔著衣服，避免燙傷皮膚。

瞿瑞瑩表示，由於任、督二脈是人體精氣的必經之地，如果做好二脈上穴位的保暖，溫暖之氣就容易通達到五臟六腑。

其中，在任脈上的氣海穴，有「氣海一穴暖全身」的說法。氣海穴在肚臍下約兩指寬的位子，依其名稱有「氣之海洋」的意思，因此溫暖這個穴位有溫陽益氣、扶正固本、培元補虛的功效。瞿瑞瑩表示，若是有婦科痛經、腸胃不適或是手腳冰冷的問題，都很適合將暖暖包貼敷於這個位子。

任脈上另一個穴位「關元」，則在肚臍下約四指寬的地方，是收斂、閉藏元神之處。瞿瑞瑩說，從中醫觀點來看，如果腎氣虛、下焦虛冷可以在這個穴位上熱敷，以解決虛寒、陽氣不足的問題。

另外，督脈則在人體背後，上面的「命門」穴在肚臍正後方。這個穴位可以理血清熱，若將暖暖包貼在這個位子，則可放鬆腰脊肌肉 ，改善冬天怕冷、腰酸背痛以及頻尿的問題。

但瞿瑞瑩也提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服貼敷，避免皮膚燙傷。尤其老人家、小孩的皮膚較為脆弱，以及糖尿病 患者的末梢神經較不敏感，使用上要更加注意。

瞿瑞瑩表示，這幾天的寒流屬於濕冷性質，診間看到許多因頭痛前來就診的患者。她說，溼寒侵入體內，可以回到家喝碗薑湯、蓋上被子，讓身體出些汗就會舒服許多；出門時也要記得戴帽子、圍圍巾，做好頭頸部保暖。

從中醫觀點來看，頻尿是由於腎氣虛、下焦虛冷。要預防夜間頻尿，應注意下腹部保暖。中醫師黃蘭女英建議，女性可藉由按壓穴位保健泌尿生殖系統，尤其下腹常有重墜空冷感覺者，可熱敷關元、中極穴（肚臍正上方5寸處）5分鐘，或早晚自行按摩這兩處穴道5～10分鐘，不但可加強腹部血液循環，幫助消除下腹脂肪，也能延緩老化。

前人有「氣海一穴暖全身」的說法，是說氣海穴具有溫陽益氣、化濕理氣的作用。

氣海穴在肚臍直下大約一寸半，中醫認為此處是人體之中央，是生氣之源，人體的真氣由此而生，所以對於陽氣不足、生氣乏源所導致的虛寒性疾病，氣海穴往往具有溫陽益氣、扶正固本、培元補虛之功效。我們常說的下丹田，實際上就是指以氣海穴為中心的一定區域。

《黃帝內經》云：「正氣存內，邪不可干」、「邪之所湊，其氣必虛」。說到邪，我們先來說濕邪，它常常在疾病過程中扮演著重要角色，體內有了濕邪，就會阻滯氣機，病症就會因此產生。

「強寒流」南下，不論或貼或握，許多人都必備暖暖包以度過這波寒流。記者楊雅棠／攝影