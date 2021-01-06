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天冷鼻血狂流 醫：居家必備這個很有用

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

2歲的小茵常常早上起床，枕頭棉被上都是鼻血，或是感冒擤鼻涕時跟著擤出鮮血，有時候不小心碰撞到鼻子也會流鼻血，不僅怵目驚心，媽媽更擔心是不是得了什麼病？萬芳醫院耳鼻喉科主治醫師丁義芳表示，幼兒流鼻血的原因比較單純，幾乎都是鼻中膈黏膜破裂出血，尤其換季、溫差大都容易使過敏反應加重，鼻腔黏膜脆弱，一揉就破，建議睡前可以塗抹凡士林，降低流鼻血的機會。

抗凝血藥、肝功能差易流鼻血 反覆出血應就醫

成人流鼻血的因素就相對複雜，丁義芳醫師說明，在診間遇到流鼻血患者，醫師都會先詢問是否有服用藥物，因為心血管問題服用抗凝血藥，加上天冷血管收縮變脆弱，容易破裂出血，若是發生在腦部就是中風；或是肝功能不佳，導致凝血功能變差，加上冬天血壓容易高，冷空氣使鼻黏膜乾燥，多重因素互相影響，也容易流鼻血。

也有少部分是因為鼻竇炎，鼻息肉肥後也容易出血，若是血流不止或是反覆出血，則需要就醫檢查，有可能是鼻咽癌。

流鼻血正確步驟 捏住鼻子向前傾

丁義芳醫師提醒，流鼻血時第一步驟就是直接捏住鼻子，壓迫止血，以往都會塞衛生紙、仰頭的作法並不正確，還可能造成血液逆流，正確步驟應該向前傾，捏住鼻子10-15分鐘就可以止血，或搭配冰敷亦可。晚上睡覺時可能因為磨蹭到枕頭棉被，可能使黏膜破裂，這時候可於睡前在鼻腔塗抹凡士林，保護鼻黏膜，避免早上起床鮮血淋漓的慘劇。

睡前塗抹凡士林 保護鼻黏膜不流血

若是因為寒流需要開暖氣，或是夏天開冷氣導致空氣乾燥，建議可在房間放一杯水，在鼻腔塗抹凡士林；次數過多者可就醫，丁義芳醫師指出，可以塗抹藥膏或是於門診進行簡單電燒手術也有幫助。他也提醒，天冷吃補，正在流鼻血的民眾少吃活血食材，如薑母鴨或藥膳排骨，也可能造成血流不止。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48685/

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