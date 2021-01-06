滿口蛀牙不一定是沒有好好刷牙！張口呼吸是元兇

(取材自健康醫療網)

一名12歲女童因為右下巴紅腫熱痛兩天，家長帶其至耳鼻喉科門診就醫，醫師觸診時發現右下巴明顯腫脹，請女童張口發現她滿口的蛀牙且有些許的膿液從紅腫的牙齦縫滲出來，研判是不潔的口腔環境導致嚴重口腔蜂窩性組織炎合併膿瘍。



此外，女童長期受到過敏性鼻炎之苦，家長便自行至藥局 購買鼻黏膜血管收縮的噴劑，給予改善鼻塞症狀；未料持續使用幾年之後，反而造成鼻甲持續腫脹，鼻腔完全塞住，只能靠口呼吸。

老是唾液不足 易增加蛀牙風險

台灣 南投醫院耳鼻喉科吳昭寬醫師指出，原來充足的唾液可以和細菌分解食物時產生的酸性物質形成酸鹼中和，達到保護牙齒的目的，但長期鼻塞張口呼吸會導致唾液量不足而使酸性物質逐步侵蝕牙齒，增加蛀牙的風險，甚至形成齒源性的感染病症。

治療鼻炎有4大類 不宜長時間使用

目前治療鼻炎的噴劑有血管收縮鼻噴劑、類固醇鼻噴劑、抗組織胺鼻噴劑以及新開發的類固醇合併抗組織胺鼻噴劑四大類，市售聲稱不含類固醇的血管收縮鼻噴劑可以幫助鼻腔內血管收縮，立即見效，短時間即可減緩鼻塞之症狀。

不過，吳昭寬醫師強調，建議連續使用不超過七天，否則會因血管彈性疲乏，導致鼻黏膜腫脹無法收縮而形成藥物性鼻炎，使鼻塞症狀更嚴重。

勿自行長期使用或增減劑量 就醫避免不良反應

吳昭寬醫師提醒，鼻塞不僅干擾生活品質更會影響正常生理保護功能，適合的鼻噴劑能有效改善症狀，但切勿自行長期使用或增減劑量，最好能透過醫師或藥師等專業人員諮詢協助，以免影響療效甚至造成不良反應。

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資料來源：健康醫療網

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