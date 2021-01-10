堅持運動 證明可防癌

一項長達18年的研究，證實運動能防癌。（本報資料照片）

根據美國癌症 中心發表的最新論文，證明運動可以達到防癌的效果。

據39健康網報導，這項研究共有來自美國和歐洲的144萬人參與，歷時長達18年，是目前為止規模最大、最為全面的關於鍛鍊與癌症發病率關係的研究。

報導指出，該研究通過科學數據分析，證明長期進行規律科學鍛鍊的人，以下13種癌症發病率會明顯低於其他人。該研究還為癌症與鍛鍊之間的關係提供了其他新發現，包括：相比起鍛鍊的方式，總運動量對預防癌症比較重要；鍛鍊可以減少吸菸人群患肺癌的可能性，卻無法預防不吸菸的人患上肺癌等等。

運動為何能防癌

適當的鍛鍊有利於預防癌症的發生，而究竟鍛鍊是如何達到這一目的？

1.鍛鍊時肌肉 產生的高熱量有利於清除癌細胞。

2.鍛鍊可以增加免疫細胞的數量，增強人體免疫力。

3.運動可以增加人體干擾素的分泌。

4.運動可以改善人的心理狀態有利於身心健康。

常見的運動誤區

現代人大多意識到鍛鍊的重要性，但有些人也在鍛鍊上走了不少的彎路。一旦進入運動誤區，運動反而無法為我們帶來好處。

誤區一：日行萬步？ 速度更重要

日行萬步，也就是說一天至少要走1萬步。根據英國廣播公司科學節目製作組的研究測試表明，每天1萬步的標準並不適用於所有年齡階段的人群。研究人員發現，相比起步數，走路的速度其實更重要。

走路速度較快，運動過程中心率也較高，同時便可以起到鍛鍊心肺功能的作用，有效降低患癌風險。也就是說日行萬步並不能更有益於健康，科學的速率與運動數量相配合才更有益。

誤區二：強度要大？恐造成傷害

運動有效與否並不能用運動的強度和出汗的量來衡量。運動的強度必須與自身身體機能水平相適應，強度過小的運動可能效果微弱，但強度過大的運動反而可能對身體造成肌肉損傷、韌帶撕裂等傷害。

運動出汗多，若不及時進行補充，有可能會引起脫水。（本報資料照片）

而很多人認為出汗多便意味著運動更為有效，但實際上過多的出汗會使得人體體液減少，如果不及時進行補充，有可能導致血容量下降、心率加快、機體電解質紊亂等狀況的出現，更有可能會引起脫水。可見運動中出汗並不是越多越好，適度的運動配合危害才是最優解。

研究人員發現，相比起步數，走路的速度其實更重要。（本報資料照片）

誤區三：運動傷膝？久坐更危險

很多人認為，運動的過程中，膝蓋的關節會隨著運動的摩擦而受到傷害，但實際上久坐對於膝蓋關節的傷害更加明顯。久坐會導致人體下肢血液循環不順暢，膝蓋的關節腔內滑液分泌亦隨之減少，因此下肢關節損傷的風險增大，膝蓋關節炎等疾病機率上升。

長期久坐、缺乏運動，反而傷膝蓋。（圖：台大醫院新竹分院提供） 生活練習題：穩定的心理狀態。（取材自推特）