癌變信號 注意小黑斑變化

「老年斑」不是老年人的專屬，近年來越來越趨於年輕化。 （(Getty Images）

陳婆婆10年前手上就開始出現一些小黑斑，一開始她覺得這是老年人常見症狀，所以也沒有在意，有時候她還會用手去摳它。奇怪的是，隨著年齡的增長，這塊老年斑變得越來越大，而且時不時潰爛。39健康網報導，經切片檢查後發現，這不是普通的老年斑，而是基底細胞癌。

暨南大學附屬第一醫院皮膚科主任鄧列華說，基底細胞癌(基底細胞瘤)又稱基底細胞上皮瘤，是皮膚科最常見的皮膚疾病之一。這種腫瘤 多見於頭面部等曝光部位，多發於老年人。它可以算得上是「最良性的癌」，其生長緩慢，有局部破壞性，但極少轉移。

報導指出，人體皮膚由於受到生活狀態、激素水平、遺傳、衰老等因素影響，難免會長出各種類型的斑點。有些斑點對健康無礙，不需治療；有些斑點則有病變的可能，應該警惕。

老年斑：是一種皮膚退行性變，常見於老年人的顏面、手背等處，形狀大小不一，顏色多為黑褐色。老年斑的形成與老年人的細胞代謝功能減弱及體內抗氧化功能下降有關。老年斑無自覺症狀，一般無需治療。

「角化病」易惡變成癌

老年角化病：是一種多發於面部、禿髮頭頂、或手背暴露位置，與長期日曬有關。形狀為黃豆大小般，覆以黑褐色、褐色的丘疹或結節狀隆起，表面粗糙，質地較硬。角化病是癌前期病變，可發為鱗癌，此「斑」一旦周圍發紅、基底擴大或出血，則為惡變徵兆，若發現應及早進行治療。

老年性雀斑：雀斑與皮膚老化、日曬有關，表現為褐色或黑色斑塊，這種斑塊無痛無癢，表面光滑，但數目會隨著年齡增長而增多。雀斑一般無礙健康，日常注意做好防曬。

老年疣：也叫脂溢性角化病，是一種良性疣狀增生，一般呈淡褐色、深褐色或黑色，形態如黃豆大小，稍高出皮膚表面，亦可呈現乳頭狀。老年疣發生癌變的概率相對較低，但若短期內皮損面積擴大，並伴有瘙癢感，則可能是發生癌變，需要及時到醫院檢查治療。

眼瞼黃瘤：位於眼瞼處，好發於中老年女性。是一個隆起的檸檬色斑塊，表面光滑，無痛無癢，由於發病緩慢，很難治愈，但無礙於健康。

當然，也不是所有的老年斑都要治療。暨南大學附屬第一醫院美容激光科謝波副主任醫師提醒，大發的痣和斑都是良性的，不用太過恐懼，但若是出現反覆破潰不癒合、突然變硬或突出、出現「衛星痣」等情況，應及時就醫。

「老年斑」非老人專屬

據報導，老年斑實際上就是脂溢性角化的一種，因常發於老人，才被冠以「老年斑」的俗稱。但老年斑並不是老年人的專屬，近年來，更是越來越趨於年輕化。據廣州醫科大學附屬第三醫院整形美容科廖農主任說，年輕人出現老年斑可能與日曬或家庭遺傳因素有關。

作好防曬是預防「老年斑」的關鍵。（本報資料照片）

紫外線照射會促進老年斑的形成，若出門不注意做好防曬，黑色素沉著，就會導致皮膚表層出現斑點，照射多的地方復發的可能性更大。另外老年斑也有一定的家族遺傳傾向，隨著年齡增長會逐漸增多。

老年斑本身不易癌變，但若是發現身上黑斑出現並發惡性皮膚腫瘤，那就需要及時去醫院明確病變性質了。