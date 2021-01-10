小便異常 小心膀胱癌

抽菸者膀胱癌機率比不抽菸者多一倍。（取材自Ingimage）

排泄物雖然都是人體「廢物」，但它們也不全是一無是處，因為有時這些排泄物會反應我們的健康水平。39健康網報導，如果解尿如果無法一氣呵成，解後還想再解或滴滴答答，或是經常尿痛、血尿，有可能是膀胱癌找上門了。

小便異常， 小心是膀胱癌找上身。（本報資料照片）

膀胱癌有什麼症狀？

症狀一：尿液異常

據報導，正常的尿液應該是淡黃色的，有點透明的感覺，但是膀胱癌的患者會有粉紅色、橙色的尿液，甚至是尿中帶血。

症狀二：疼痛

很多腫瘤 患者都會有疼痛的感覺，膀胱癌的患者會經常感覺一側腰痛，有時候下背部和足部都會有疼痛的感覺，平時也經常會有乏力的症狀。

症狀三：排尿困難

有不少患者會有尿急、尿不盡甚至是尿痛的感覺，另外也有少數病人會出現排尿中斷的症狀，這可能是血塊或者腫瘤阻塞膀胱導致的症狀。

不管自己或者周邊的親人是否出現了相關症狀，只要一旦排尿出現異常了，就要及時檢查，因為泌尿系統感染也可能出現類似的症狀。

膀胱癌3大危險因子

1. 抽菸：是膀胱癌的主要因素，不單是最常見的尿路上皮癌，其他的如膀胱鱗癌、腺癌都和吸煙有關係。

2. 飲食：香腸、肉乾等加工肉品中添加的硝酸鹽、亞硝酸鹽，以及薯條、油條等澱粉類食物經過高溫 油炸、燒烤後，產生的丙烯醯胺，若長期攝取，會增加膀胱癌的風險。

3. 環境因素：長期接觸染髮劑等化學染劑、染料、皮革、橡膠類物品等，可能會增加風險。

得了膀胱癌，危害可不小。

1：生育能力會受影響。如果膀胱癌沒有及時治療的話，男性病患面臨的最大危害就是會出現不育。

2：可能會轉移。晚期的膀胱癌會有轉移的危險，腫瘤轉移意味著患者需要承受更多的痛苦，而且治療也會更加困難，其費用和治療的時間都會增加很多。