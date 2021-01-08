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溫差大 防中風、氣喘、心肌梗塞

黃惠群
天氣溫差大，罩口罩可以保暖。（中新社資料照片）
天氣溫差大，罩口罩可以保暖。（中新社資料照片）

台灣輔大醫院急診暨重症醫學部主任哈多吉表示，中風、心肌梗塞、氣喘等跟天氣溫差大有關，平時的不織布口罩不保暖，但基於防疫需求仍應配戴，可再加一層布口罩，或是使用高領毛衣罩著口鼻保暖。

哈多吉建議，寒流來襲時須特別注意獨居、寡居老人，嚴防氣溫驟降導致血管收縮，當腦部血管收縮致腦部缺血後，恐引起血壓高。

因此，哈多吉建議，子女應多關心，可於家中使用暖氣、變熱器等，但須注意用電安全；晚間也能穿個襪子睡覺，早上加件衣物再起床洗漱，避免溫差過大。

台灣衛福部國健署長王英偉表示，氣溫驟降容易導致血管收縮，造成心肌梗塞機會大增，提醒年長者、有慢性病患者留心健康狀況，三高及心血管疾病患者，更要規律用藥及監測血壓，減少天冷造成的影響，並且避免到空曠地區暴露於低溫中，口罩務必戴好。

王英偉呼籲民眾做好保暖禦寒工作，外出建議穿著禦寒衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著溫度變化來穿脫衣物；最外層可選擇具有防濕與防風功能之外套，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物。

王英偉表示，有心臟病史的民眾，在任何時間都要隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能就是心臟病急性發作，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是盡速就醫，避免錯失黃金治療期。

王英偉說，注意保暖、記得暖身，剛起床後的活動別過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

•低溫保健要訣

1.注意保暖、記得暖身

2.避免大吃大喝及情緒起伏太大

3.避免飯後或酒後立即泡澡

4.妥善控制病情，規律服藥

5.外出隨身帶病歷卡與緊急用藥

資料來源／台灣衛福部臉書

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