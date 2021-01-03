半夜嚴重抽筋要小心 有「這種症狀」得就醫

入睡後，身體沒有進行活動，氣溫降低導致室內太冷時，手腳若沒有足夠保暖會使局部血液循環變差，肌肉過度收縮就容易導致抽筋。（圖：健康醫療網）

氣溫驟降，台灣29歲的王小姐穿著短袖睡衣褲入睡後，在半夜嚴重抽腳筋，原本以為是一般抽筋，自行按摩舒緩後才再入睡，隔天卻發現無法下床行走，經台灣衛生福利部臺北醫院復健科確診為肌肉 拉傷，需安排熱療、輕微伸展運動與服用藥物才逐漸復元。

半夜抽筋 導致肌肉拉傷？

復健科吳政哲主任表示，入睡後，身體沒有進行活動，氣溫降低導致室內太冷時，手腳若沒有足夠保暖會使局部血液循環變差，肌肉過度收縮就容易導致抽筋。一般抽筋會持續幾秒或是數分鐘，且有強烈的疼痛感，若不予理會或進嚴重抽筋也會導致肌肉拉傷，需4到6周才能讓身體和組織復原來能夠行走或從事運動的狀態，因此若疼痛不止，須盡早就醫。

半夜抽筋該如何處理？

復健科吳政哲主任表示，抽筋當下可透過冰敷及肌肉伸展，以放鬆肌肉並降低緊繃疼痛感。疼痛減緩後，再依抽筋嚴重程度判斷是否改以熱敷促進血液循環。

留意保暖 多喝水、暖身、吃深色蔬菜

吳政哲主任提醒，慢性病年長者、缺鈣婦女或年輕人較容易抽筋，在天冷時期要特別留意保暖，在運動前也要做暖身運動。透過多喝水、多保暖、多伸展、多吃深色蔬菜，及透過運動飲料適當補充電解質，都能減少發生抽筋的機率。

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資料來源：健康醫療網

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