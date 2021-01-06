專家：適量花生 可改善心血管代謝健康

專家認為，每日攝入適量花生替代部分精製穀物攝入，可以在不增加體重的情況下改善高風險個體的心血管代謝健康。（本報資料照片）

中國科學院上海營養與健康研究所林旭研究員領銜的研究組，新近與復旦大學附屬華東醫院上海臨床營養中心合作，首次通過臨床營養干預研究發現，花生替代等能量的精製穀物能顯著提高代謝綜合症的逆轉率。

健康報網報導，相關研究論文日前線上發表在「美國 臨床營養學雜誌」上。專家認為，每日攝入適量花生替代部分精製穀物攝入，可以在不增加體重的情況下改善高風險個體的心血管代謝健康。

作為二型糖尿病、心血管疾病的重要危險因素，代謝綜合症是包括腹型肥胖 、空腹血糖升高、脂質紊亂或血壓 升高等多種心血管代謝疾病風險因素的集合，也是逆轉或遏制代謝綜合症發展成這類疾病的預防前移的重要視窗。然而運用花生替代精製穀物是否有效地降低代謝綜合症風險，國際仍缺乏臨床干預的研究資料。

在研究中，所有志願者均被告知維持他們干預前的膳食習慣和體力活動水準，干預中未完成的干預食物均被詳細記錄。通過比較兩組志願者在干預前後的資料發現：花生干預組代謝綜合症的逆轉率是對照組的2.33倍；花生干預組高代謝綜合症風險個體中的風險因素數量降低的比例為23.1%，高於對照組的14.3%；儘管花生脂肪含量較高，但12周干預後花生組志願者的體重比干預前顯著降低。總之，每日攝入適量花生替代部分精製穀物攝入，可以在不增加體重的情況下改善高風險個體的心血管代謝。