搶救腦中風 勿信3迷思

迷思一：指尖、耳垂放血延緩腦中風 症狀？醫：無實證研究支持

迷思二：吞降血壓藥可緩解中風症狀？醫：恐影響血液灌流加劇病情

迷思三：中風趕快搭計程車去醫院？專家：切勿自行就醫，請往腦中風處理特定醫院

指尖、耳垂放血，或血壓飆高時立刻吞降血壓藥，有助延緩中風症狀？醫師指出，這些都是錯誤觀念，一旦延誤就醫，錯失黃金治療時間恐釀永久傷害，提醒疑似腦中風患者切勿自行就醫，記下症狀發生時間，立即電話求救，由專業人員協助送往可處置急性腦中風的緊急醫療院所。

台灣 馬偕紀念醫院腦中風中心主任傅維仁表示，民眾對於腦中風的預防、治療存在不少迷思，尤其是在中風發病當下至抵達醫院這段時間，往往不清楚正確的就醫流程，隨時間流逝，到院後才發現已錯過黃金治療時間。

4.5小時內 黃金治療時間

傅維仁解釋，腦中風是因腦部血管阻塞或破裂，導致局部或全面性的腦細胞傷害，分為缺血性與出血性腦中風，以前者占比八成最高。依照國際治療指引標準，缺血性腦中風的黃金搶救時間，如以注射靜脈血栓溶解劑進行治療，應在症狀發生後4.5小時內完成，動脈取栓手術則應在六小時內。

由於許多患者及家屬難以辨識腦中風症狀，等到驚覺需要就醫時，才自行至診所或平常習慣就診的醫院，一到現場，發現這些醫療院所不具有溶栓、取栓的設備與技術，白白浪費許多時間、精神與體力。

加上坊間的錯誤觀念，以為放血、吞降血壓藥有助緩解中風症狀，以及長輩白天獨自在家，想說等家人返家再就醫，皆已來不及。

記錄症狀時間點 以利治療

傅維仁表示，腦中風常見症狀，包含半邊手腳無力麻痺、突然間無法說話、口齒不清、頭暈、頭痛、走路不穩、視力模糊或複視等，當以上部分症狀出現時，須即刻送醫，記錄症狀發生時間點，以利診斷治療。

由於急性腦中風的治療，僅有具備緊急處理能力的合格醫院才能處置，為避免患者白跑一趟，傅維仁建議，無論患者獨自在家或與家人同住，皆可主動撥打電話求救，經專業人員協助護送，能立即送往可處置的急救醫院，爭取時間。

此外，指尖、耳垂放血等民俗療法，尚缺乏相關實證研究證實有助緩解中風症狀；甚至當患者出現疑似症狀，且血壓飆高時，如立刻服用降血壓藥，被阻塞的血管反而會因為血壓遽降，血液灌流上不去而加劇病情。

再次中風機率高 釐清病因控制

傅維仁提醒，一旦中風過，再次中風的機率非常高，需釐清導致中風的致病因子，例如高血壓 、高血脂、糖尿病等慢性病，戒菸、戒酒、避免肥胖、過度的壓力及憂鬱等，若有心臟病、心房顫動及睡眠呼吸中止症也需規律接受治療，積極控制。