我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨眾議員阻拜登勝選 「告潘斯」被法官駁回

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

長期盯螢幕如何保健眼睛？醫曝關鍵在「姿勢」

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

你也常感到眼睛疲倦或乾澀嗎？小心可能是長期間盯著螢幕所導致！隨著3C產品普及，除了工作，日常生活也幾乎離不開智慧型手機、平板等工具，但要注意，一不小心可能傷害到靈魂之窗。但要如何保健眼睛呢？其實首要重點就是從使用3C產品時的正確姿勢開始做起。

保持正確姿勢使用3C 保護靈魂之窗

許多人都會看手機追劇、回訊息或玩手遊，長時間下來很容易就會出現頭低太低或側躺看等不正確姿勢，不僅傷害眼睛，也可能埋下頸椎產生壓迫甚至移位的危險因子。安南醫院曾印正中醫師指出，除了使用3C時要正坐、頭不能太低等正確姿勢，也應保持適當距離觀看且擁有充足的光源，若能投射至電視或大螢幕更佳。

昏暗環境使用3C產品 恐影響黃斑部

曾印正中醫師說明，主要因當近看東西時，眼睛周圍的肌肉會呈現緊繃狀態，長期下來就會影響眼球的氣血循環，促使眼睛乾澀疲倦，而若在昏暗的環境看3C產品，這時瞳孔會因放大造成更多藍光直接影響眼底，使黃斑部容易受影響，不得輕忽嚴重性。

輕按摩眼睛感到痠痛 恐是用眼過度徵兆

若用眼過度感到不適時，不妨可先以溫毛巾熱敷，再按摩眼週旁包括睛明、攢竹、承泣、魚腰等穴道，達到舒緩效果。曾印正中醫師提醒，按壓力道應控制感到微酸脹感即可，若發現輕輕按就感到痠痛時，恐已是用眼過度，必要時，應盡快諮詢專業的醫師協助，才能避免眼睛造成傷害。

【延伸閱讀】

美國FDA核准與諾貝爾獎肯定　首款RNAi藥物為罕病治療現曙光

 罹乾癬仍包緊緊揮汗叫賣　菜販老爸接受新療法化癬為零

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48631/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48631/更多健康資訊

編輯推薦

智慧型手機

上一則

骨髓纖維化10症狀 出現應盡速送醫檢查

延伸閱讀

中醫區錫機治療新冠肺炎臨床經驗與實際案例（下）

中醫區錫機治療新冠肺炎臨床經驗與實際案例（下）
2021年美股 花旗：可能修正10%

2021年美股 花旗：可能修正10%
舒小泉牙醫重開 每周7天營業提供全頜即刻種植修復技術

舒小泉牙醫重開 每周7天營業提供全頜即刻種植修復技術
防疫勤洗手讓手變得好乾？皮膚科醫師教護手霜使用時機

防疫勤洗手讓手變得好乾？皮膚科醫師教護手霜使用時機

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

臉上斑點好惱人 皮膚科醫師教你這樣做

2020-12-29 01:00
(取材自健康醫療網)

停經婦女易骨鬆 荷爾蒙療法改善症狀

2020-12-29 00:30
一進入冬天，指甲旁邊總是會有小小尖尖的脫皮，不只穿衣服衣食時容易勾到，看到時也總是忍不住用手撕掉，往往撕一條皮下來，或是流血。（圖：健康醫療網提供）

痛！手指甲旁「倒刺」居然跟新冠疫情有關？

2020-12-31 00:50
老年人口的心臟衰竭盛行率高達10%，因此家屬不可輕忽老人家平日的「累」、「喘」、「腫」等症狀。（圖：健康醫療網）

解決心臟毛病、遠離心衰 79歲老人也能行動自如

2020-12-30 01:15
研究證明，合理的早餐搭配對一整天的血糖水平有著明顯的影響，如果不吃早餐，很容易引起低血糖症狀。（本報資料照片）

糖友早餐這樣吃 控糖更有效

2020-12-27 02:00
多吃蔬果，有助排毒。（本報資料照片）

減少環境荷爾蒙毒害 請你跟我這樣做

2020-12-29 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔

從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔
玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

挺川普小鎮拒絕戴口罩 養老院院民全染疫4死

挺川普小鎮拒絕戴口罩 養老院院民全染疫4死