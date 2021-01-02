長期盯螢幕如何保健眼睛？醫曝關鍵在「姿勢」

圖片來源 ／健康醫療網

你也常感到眼睛疲倦或乾澀嗎？小心可能是長期間盯著螢幕所導致！隨著3C產品普及，除了工作，日常生活也幾乎離不開智慧型手機 、平板等工具，但要注意，一不小心可能傷害到靈魂之窗。但要如何保健眼睛呢？其實首要重點就是從使用3C產品時的正確姿勢開始做起。

保持正確姿勢使用3C 保護靈魂之窗

許多人都會看手機追劇、回訊息或玩手遊，長時間下來很容易就會出現頭低太低或側躺看等不正確姿勢，不僅傷害眼睛，也可能埋下頸椎產生壓迫甚至移位的危險因子。安南醫院曾印正中醫師指出，除了使用3C時要正坐、頭不能太低等正確姿勢，也應保持適當距離觀看且擁有充足的光源，若能投射至電視或大螢幕更佳。

昏暗環境使用3C產品 恐影響黃斑部

曾印正中醫師說明，主要因當近看東西時，眼睛周圍的肌肉會呈現緊繃狀態，長期下來就會影響眼球的氣血循環，促使眼睛乾澀疲倦，而若在昏暗的環境看3C產品，這時瞳孔會因放大造成更多藍光直接影響眼底，使黃斑部容易受影響，不得輕忽嚴重性。

輕按摩眼睛感到痠痛 恐是用眼過度徵兆

若用眼過度感到不適時，不妨可先以溫毛巾熱敷，再按摩眼週旁包括睛明、攢竹、承泣、魚腰等穴道，達到舒緩效果。曾印正中醫師提醒，按壓力道應控制感到微酸脹感即可，若發現輕輕按就感到痠痛時，恐已是用眼過度，必要時，應盡快諮詢專業的醫師協助，才能避免眼睛造成傷害。

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資料來源：健康醫療網

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