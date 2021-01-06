女童滿口蛀牙膿傷 「鼻噴劑」惹禍

一名女童日前因右下巴紅腫熱痛，且症狀持續2天仍未解，因此赴醫院就診，經診她滿口蛀牙，甚至已有膿液從紅腫牙齦縫滲出，致嚴重蜂窩性組織炎合併膿瘍，未料醫師細查後發現，她滿口蛀牙竟是「鼻噴劑」惹禍。

台灣 南投醫院指出，該名12歲女童口部蛀牙問題嚴重，因此院內醫師研判是不潔的口腔環境，造成嚴重口腔蜂窩性組織炎合併膿瘍，便搭配一周高效價抗生素治療，回診時腫痛獲改善，醫師卻發現她鼻腔竟被兩坨粉色肉團塞住。

經瞭解得知，家長不捨孩子因過敏 性鼻炎長期鼻塞，便自行至藥局 購買鼻黏膜血管收縮的噴劑，女童使用後鼻內血管收縮，鼻塞獲緩解，但持續用好幾年，鼻黏膜血管彈性疲乏，還造成鼻甲持續腫脹，鼻腔完全塞住，只能靠口呼吸。

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬表示，充足的唾液能和細菌分解食物時產生的酸性物質形成酸鹼中和，藉此保護牙齒，而長期鼻塞張口呼吸導致唾液量不足，而使酸性物質逐步侵蝕牙齒，增加蛀牙的風險，甚至形成齒源性的感染病症。

院方表示，蛀牙不一定是因為沒有好好潔牙，女童滿口蛀，甚至引發嚴重口腔感染及膿瘍的罪魁禍首，其實是她長期濫用血管收縮鼻噴劑致藥物性鼻炎的結果。

吳昭寬說，目前治療鼻炎噴劑有血管收縮、類固醇、抗組織胺及新開發的類固醇合併抗組織胺鼻噴劑4大類，而市售鼻噴劑雖能快速減緩鼻塞，但不能長期使用，建議別連續使用超過7天，若造成藥物性鼻炎，恐致使鼻塞症狀更嚴重。

南投醫院提醒，適合的鼻噴劑能緩解，但切勿自行長期使用或增減劑量，應透過醫師或藥師等專業人員諮詢協助，以免影響療效，甚至造成不良反應。