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冬令進補薑母鴨、麻油雞… 高血壓患者小心腦中風

林宛諭
陳裕峰醫師表示，進補活血化瘀如薑母鴨、人參等補品，對高血壓患者可能會有中風和心肌梗塞的危險。(記者林宛諭／攝影)
陳裕峰醫師表示，進補活血化瘀如薑母鴨、人參等補品，對高血壓患者可能會有中風和心肌梗塞的危險。(記者林宛諭／攝影)

天氣冷，許多民眾都愛吃薑母鴨、燒酒雞、麻油雞等驅寒進補，最近一名商界人士家人幫他進補，他喝了一碗薑母鴨湯就腦中風

台灣彰化員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，進補活血化瘀如薑母鴨、人參雞等補品，對於有在吃降血壓藥和防治血栓的抗凝血劑病患，食用時要特別注意血壓變化，避免造成血壓暴衝，可能會有中風和心肌梗塞的危險。

陳裕峰說，有些冬令進補的當歸、人參、老薑等料理有活血化瘀效果，三高病人若要食用都要特別小心，高血壓病患怕吃到有加酒的進補料理，尤其天氣冷，血管收縮，一吃這些料理又加快血流速度，血管一承受不住，血管爆裂可能會中風。而糖尿病患血管彈性較差，膽固醇高的人，血管也容易硬化都是中風和心肌梗塞高危險群，冬令進補要更小心。

也有一名高血壓患者聽人說吃黑木耳對保養心血管、降血糖、降血壓有幫助，家人幫他準備黑木耳露當茶飲，他每天大量飲用，結果身上常有瘀青，才覺得不對勁，原來是黑木耳有抗凝血效果，對於已在用抗凝血劑的病患，反而有加乘效果，造成微血管破裂。

陳裕峰說，的確像黑木耳或是富含維生素K的青花菜、菠菜、綠茶等都會影響抗凝血劑藥效作用，不宜過量食用，而酒類更是要嚴禁。

有些病患抗拒吃降血壓藥，甚至覺得吃抗凝血劑，飲食得處處限制，很麻煩，因此沒有按醫師指示固定吃降血壓，甚至自行停藥，也很危險。

曾有一名病患自己停了高血壓的藥約兩個月後，某天半夜突發現衣服溼了，嘴裡也有異物，結果發現原來自己竟吐血，衣服也都沾滿血，嚇到快到醫院急診，一量血壓超過240，幸好立即止血才沒事。

陳裕峰說，高血壓病患不按醫師指示服藥，易讓血壓高高低低，反而造成心臟和血管負擔，半夜突出血不止是會發生的，因為血壓過高，暴衝讓血管破裂就出血了。以往也有病患因眼睛出血去看眼科，後來發現也是高血壓問題而轉介到心臟科，所以高血壓患者一定要依照醫藥指示用藥，也得更注意飲食，長期減鹽飲食與運動都有助於改善高血壓。

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