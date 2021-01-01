防疫勤洗手讓手變得好乾？皮膚科醫師教護手霜使用時機

圖片來源 ／健康醫療網

秋冬防疫 勤洗手，卻常聽到有人因接觸太多清潔劑，洗到手部脫皮不適，這時用護手霜可有效改善嗎？對此，台灣食品藥物管理署（下稱食藥署）特地邀請皮膚專科診所副院長陳彥達醫師，詳細剖析護手霜的成分及功效。

滋潤+保濕成分 減緩手部乾燥問題

陳彥達醫師說明，手是身體皮膚的一部分，但手掌角質層較厚，太乾燥時要選擇較滋潤的護手霜來保養，如：葵花籽油、乳木果油等油脂，可達到封閉性保濕的效果；其次是保濕成分，像是玻尿酸（Hyaluronic Acid），有助於保濕和鎖水雙管齊下，將能有效減緩手部皮膚裡的水分迅速地蒸發於空氣中，減緩手部乾燥問題。

有傷口時勿使用 趁手濕塗抹最好

對於皮膚較敏感者，挑選時可注意其中標示的防腐劑種類，但因爲容易引發每個人不適的原因各不相同，很難具體建議何種成分不適用，只要使用護手霜後感覺更不舒服時，一定要去看皮膚科醫師，因為有可能原本的皮膚狀況惡化了，或者是該款護手霜誘發接觸性皮膚炎的問題。

此外，當皮膚屏障變差，例如：手部破皮、有傷口或乾裂，就不建議使用護手霜，以免皮膚屏障受損時，將增加皮膚出現不適情形。

護手霜僅是保養品 出現不適應立即就醫

陳彥達醫師提醒，每次洗完手後，可重新上一次護手霜，最好趁手部皮膚還濕潤、沾有水氣時塗抹；早上薄擦，晚上睡前可厚敷。而護手霜只是保養品，可在手部乾燥時使用；如果已出現乾裂發炎情形，應及早就醫。

食藥署也呼籲，購買護手霜前，記得「看標示」，特別是品名、用途、用法、保存期限等，千萬別購買來路不明、標示不清的產品。

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