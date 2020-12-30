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冬令進補調理身體 「2情況」最好避免

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網）
（圖：健康醫療網）

許多人都會趁著冬令進補時節替自己好好進補，以增強抵抗力抵抗寒冬，但要注意，若是進補方式錯誤，反而影響健康。台灣台南柳營奇美醫院中醫部李啟光醫師指出，中醫有著「冬不藏精，春必病溫」的說法，亦指冬天正是適合儲備能量的時節，但進補時，一定要依照個人年齡、體質、身體狀態、生活環境等調下選擇適合自己的調養方式，才能真正達到養生效果。

感冒發燒者避免進補 以防再次傷身

若罹患感冒、發燒、喉嚨痛等身體出現發炎反應時，就應避免進補；若為懷孕及適逢生理期的女性朋友，則應避免過度進補，至於平時容易心煩氣躁、口乾舌燥、胃腸脹氣、消化不良、便秘等，則需進一步調整進補的方式。

特殊體質者別亂補 應先讓醫師評估

不過若為特殊體質或患病之民眾，進補前仍建議最好諮詢合格的中醫師或專業的醫事人員，經由詳細評估及建議下，選擇合適的藥膳包，才能真正達到補身作用。李啟光醫師強調，中藥仍是藥，本需依照體質來選擇適合的藥材，因此千萬別聽信坊間，自行胡亂服用，小心一補錯，恐賠上健康。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48614/

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健康醫療網

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