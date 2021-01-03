天寒擺脫手腳冰冷 薑湯這樣喝好過冬

睡前可喝薑茶，提前補氣過好冬。（本報資料照片）

薑是生活上相當常見的食材，也是廚房不可或缺的配料，冬天很多人會吃薑來防寒。台灣 南投醫院中醫科主任顏素美表示，薑可以促進血液循環，改善手足冰冷，預防感冒，女性生理期時，亦可改善下腹悶脹不適。

健康醫療網報導，顏素美表示，如果不喜歡單喝薑茶的民眾，可以搭配紅糖、大棗來增加其風味。薑茶是抗寒的好選擇，不過薑味辛，較刺激，因此患有胃疾者，特別是胃部有傷口者則不適合飲用。另外顏素美建議民眾也可將黃耆、當歸沖泡熱水飲用，能夠補血、補氣，也可以加些枸杞來保養眼睛。

生薑。（本報資料照片）

冬季是老薑的盛產期，南投醫院營養室主任蔡秀雯表示，少量吃點薑片或是薑茶可以減少噁心嘔吐感。薑含有少量的維生素B群、維生素C、維生素A及膳食纖維等。隨著薑的成長，含水量較低，所含營養素的量相較會較豐富，但較特別的是嫩薑中所含的維生素C比老薑多一些。

許多研究中，發現各種植物性食物的抗氧化效果，生薑的抗氧化效力最高，比多數的蔬菜水果都高。營養師蔡秀雯建議，不妨可以購買當季的新鮮生薑，洗淨後切片曬乾保存，需要的時候可以用保溫杯或燜燒罐裝熱水，再放入適量薑片，利用保溫杯保溫兼具悶煮的功能，可免去熬煮的費時，又可以隨時喝到熱呼呼的薑茶。

另外，39健康網推薦3個生薑食譜 。

1.黑糖生薑茶

將生薑洗淨，斜切成薄片備用；薑片與茶包一同以熱水沖開；三分鐘後，倒入茶杯，加入黑糖並攪拌，即可享用。

2.養生薑餅

薑洗乾淨，刮去外皮，切成小塊，放入攪拌機中，加一點水，攪拌成薑蓉；將乾淨紗布鋪在碗上，把打好的薑蓉倒入，用紗布過濾掉渣子，濾出薑汁待用；紅棗去核切碎，葡萄乾切碎；取薑汁80～90克，倒入麵粉中，揉成麵團；將切好的棗碎和葡萄乾碎揉入麵團中，將揉好的麵團分成小份，捏成小餅狀；捏好的小餅放入盤子，上蒸鍋蒸20分鐘即可。

3.當歸生薑羊肉湯

羊肉切塊，用一鍋滾水汆燙去血水，撈出洗淨瀝乾；生薑洗淨後，切塊，用菜刀拍扁；把14杯水另外倒入湯鍋裡加熱備用；將羊肉塊倒入炒鍋或大湯鍋裡，加入薑塊，大火翻炒加熱至薑味飄出，隨即倒入熱好的14杯水，放入當歸，一同煮滾後，轉成小火，續煮約2小時至皮肉皆軟，最後加鹽調味即可。

當歸生薑羊肉湯。（本報資料照片）

入冬天氣轉涼，薑不管是作為烹調佐料或是沖泡薑茶，都是方便又美味的保健食物。（圖：台灣南投醫院提供）