氣血不足怎麼吃 3湯、4食物補血效果好

烏骨雞湯。（全聯提供）

氣血不足，即氣虛和血虛，如果不及時進行調養有可能會引起很多的疾病，從而不利於身體健康，尤其對於女性而言，更容易被這種情況困擾。以下推薦三款養血湯、四種食物。

39健康網報導，三款養血湯不會立刻見效，長時間堅持喝才能慢慢調理。

雙紅補血湯。（網路圖片）

1.紅棗木耳湯

準備適量的紅棗和黑木耳。做法很簡單，先把準備好的黑木耳揀雜，而且要注意用冷水泡發，泡發之後再用清水洗乾淨，而且要撕成小朵狀備用。準備一個砂鍋，加水適量，把黑木耳放入後大火煮沸。煮沸後改用小火燉煮半個小時，等到黑木耳熟爛的時候，然後再放入紅棗和紅糖，煨煮至沸，等到紅糖全溶化即成。

紅棗木耳湯的營養比較豐富，可起到補血養血的功效，對血虛型貧血，面色蒼白或萎黃，口唇、指甲淡白，體虛無力，心悸失眠 ，頭暈目眩者有很好的調養效果。

2.雙紅補血湯

準備適量的番薯、紅棗、紅糖。先把以上這所有材料清洗乾淨備用，然後鍋中加入適量的水，把所有的備料加入後一起煮至番薯熟透，這時再根據自己的口味加入適合的紅糖進行調味即可食用。如果喜歡吃南瓜，可以把番薯替換成南瓜。

雙紅補血湯也可以達到補血養顏的功效，建議女性朋友們在日常生活中可以長時間適量食用。

3.菠菜雞蛋 湯

準備適量的菠菜、雞蛋、薑絲、鹽。首先要把菠菜洗淨後切成段，之後再用沸水煮，而且在水再開後要放入適量的薑絲和鹽，打入雞蛋再煮熟就可以食用了。

菠菜雞蛋湯可以起到補血健脾的功效，主治血虛型貧血、面色萎黃、頭暈目眩、口唇與指甲淡白、神疲乏力、舌淡、脈細等。

39健康網另推薦四種日常補血食物。

1.烏骨雞

烏雞本身具有很強的營養，女性食用價值很高，而且對於退熱除煩很有效果。烏雞入血調經，是一劑婦科良藥。專門搞定婦女虛勞所致的月經不調，而烏雞為補血益陰之上品。

烏骨雞湯。（OK超商提供）

2.雞蛋

營養極高的食品，能夠補血滋陰，而且在雞蛋中營養價值最高的就是雞蛋黃。雞蛋黃非常適用於陰血虧虛所致的心煩不得眠、盜汗等症狀。

3.黑木耳

黑木耳具有較高的營養價值，性味甘平，對於治療很多疾病也很有效果，幫助解決便秘問題，清理腸道內的垃圾，淨化肺部等。

4.金針菜

金針菜中所含鐵量比較大，比一般的補鐵高手還多了高了20倍，富含維素A、B1、 C，蛋白質等，其營養價值十分高，而且還有很強的利尿效果。

金針。（本報資料照片）

雞蛋能夠補血滋陰。（網路圖片）