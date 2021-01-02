上班族BMI偏高 小心五大健康危機

腹圍與內臟脂肪肥胖有關，除了運動減重外，更應從飲食著手控制體重。（本報資料照片）

多數上班族有代謝症候群問題，腹圍超標、BMI偏高，潛藏三高 、體重過重、脂肪肝、尿酸、腎結石等五大健康危機。

台灣榮新診所副院長潘俊伸指出，上班族最大的健康危機是「三高」，男性三高尤其嚴重，高血壓 已不再是熟齡專利，年輕白領族也要小心高血壓，收縮壓異常在30歲以下男性竟高達四成，評估與職場壓力、缺乏運動，飲食、作息不正常有關，建議調整生活型態及飲食習慣。

調查顯示，腹圍超標者男大於女，但值得注意的是，女性更年期會影響身體的新陳代謝與體內荷爾蒙變化，易導致脂肪堆積、腹圍增加。潘俊伸說，由於腹圍與內臟脂肪肥胖 有關，除了運動減重外，更應從飲食著手控制體重，像女性喜歡的下午茶點心，是易造成內臟肥胖的精緻澱粉，應盡量避免。

脂肪肝也是現代上班族嚴重的健康危機。腹部超音波檢查發現，脂肪肝比率近五成，男性罹患脂肪肝比率較女性高出2倍左右，同樣的性別差異也反映在三酸甘油脂異常。脂肪肝患者的血液肝功能檢查大都正常，偶有肝發炎指數SGOT、SGPT稍高的現象，但若放任不注意，也可能引發肝傷害或肝硬化。

潘俊伸提到，腎結石問題顯示水分攝取不足，多數上班族沒有養成喝水的習慣，忙起來常以早餐的一杯飲料打發到下午或憋尿，長期下來會影響到身體的泌尿系統，出現結石或尿酸高等症狀。建議每日最好要喝2000毫升以上的開水，泌尿道問題才不會找上門。

潘俊伸建議，上班辛苦仍要充足休息，每日睡眠應達6至8小時，且要有好的休閒娛樂，不論看電影、聽音樂，甚至跟朋友聊天都好，最好還有運動習慣，可多從事戶外運動，「下班可以去公園跑步、快走」。

上班族血壓異常比例偏高，且有年輕化趨勢；三高問題依舊是上班族健康問題的最大宗，男性尤其嚴重，原因評估與職場壓力、缺乏運動，飲食、作息不正常有關。潘俊伸因此呼籲，大家調整生活型態及飲食習慣，同時定期做體檢，若有異常項目更要定期追蹤。

此外，潘俊伸表示，上班族普遍有視力問題，有些人會忽略眼鏡的矯正度數不夠。

醫師呼籲上班族要養成喝水習慣，泌尿道問題才不會找上門。 （本報資料照片）