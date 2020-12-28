搶救老化肌膚 日常飲食怎麼吃出好膚質？

圖片來源 ／健康醫療網

女人的肌膚一過30歲，崩壞的速度跟浪子一樣一去不返，開始鬆弛，出現細紋、法令紋，膠原蛋白流失，原本膨膨的可愛蘋果肌也消失，到底該怎麼辦？除了勤擦保養品、存錢做醫美之外，營養師叮噹教你怎麼從日常生活中的飲食搶救，要避免鬆弛、暗沉、乾澀，可以補充優良蛋白質、維生素Ｃ、養好菌及多喝水！

膠原蛋白流失 肌膚老化鬆垮怎麼吃？

膠原蛋白就像是皮膚的地基，提供支撐力，但隨著年紀增長、紫外線照射，流失程度會逐漸增加，叮噹營養師表示，急救第一招就是攝取優質蛋白質，蛋白質是合成膠原蛋白的材料來源，攝取適量，能促進身體製造膠原蛋白。優質蛋白質包含豆類，如黃豆、毛豆、黑豆、豆乾、嫩豆腐、傳統豆腐、豆包、豆漿，以及魚類、雞蛋 、雞鴨豬牛羊肉等。

第二招可以多攝取維生素C（蔬菜水果），維生素C除了抗氧化外，也是合成膠原蛋白的重要功臣，以每100公克水果為例，芭樂含有228毫克的維生素C，彩椒128毫克、奇異 果93毫克、花椰菜89毫克。蔬菜水果還能攝取到鎂鋅銅錳，這些礦物質也可以輔助膠原蛋白的形成。

暗沉、氣色差 拒當黃臉婆怎麼補？

每天都好累，工作累、家庭累，一不小心就加入黃臉婆行列。除了正常老化、紫外線、環境汙染外，喜歡精緻糖、高油炸高熱量飲食的NG飲食習慣，常熬夜、抽菸喝酒等不良生活習慣，都會影響腸胃機能，使體內腸菌失衡，壞菌增加，無法正常的將毒素排出，累積在體內造成發炎現象，進而影響到肌膚的膚況，暗沉變黃氣色差。

叮噹營養師分享急救絕招：養好菌，維持腸菌平衡。腸菌失衡可能引起許多發炎反應，造成全身問題，例如腦部退化、過敏、代謝性、心血管疾病 及自體免疫疾病等，顧好腸胃道，裡裡外外都顧到。養好菌五招：多攝取膳食纖維、蔬菜水果；多攝取原型食物，避免過度加工食品；減少精緻糖；補充益生菌、優格、優酪乳；良好生活習慣、運動、早睡。

肌膚乾澀 你今天水喝夠了嗎？

女人乾巴巴就像枯萎的花，叮噹營養師指出，急救絕招就是澆水，內保水外保濕。內部保水，喝水補水，每天的喝水量至少要體重X30c.c，若有運動或減重者須增加；外部保濕要正確使用保養品，避免過度清潔、加強保濕防曬、簡化保養程序。想要吹彈可破的逆齡肌，叮噹營養師提醒要多補充蛋白質、多吃蔬果、多喝水，還要維持腸道平衡。

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資料來源：健康醫療網

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