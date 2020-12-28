冬天乾燥容易乾眼症 改掉這些壞習慣護眼

圖片來源 ／健康醫療網

天氣逐漸轉涼，你也常感到眼睛乾澀紅腫嗎？小心可能是乾眼症惹禍！台灣萬芳醫院眼科主治醫師江明璇指出，臨床上，因乾眼症就醫患者有增加趨勢，主要因冬天天氣乾燥，容易使淚液過度蒸發，這時眼球表面失去濕潤時，就會促使眼睛乾澀、異物與灼熱刺痛感，嚴重還會短暫視力模糊。



適時熱敷眼部周圍 有助紓緩乾眼症症狀

尤其部分老年人，因皮脂腺阻塞，使得淚液缺乏油脂，這時就容易出現眼睛乾燥問題。江明璇醫師說明，治療上，除了可藉由人工淚液幫助補充淚水，改善眼睛乾燥症狀，另外也可藉由熱敷眼部周圍方式，幫助紓緩症狀。

長期注視螢幕少眨眼 恐誘發乾眼症

除了冬季容易有乾眼症困擾，像是常使用3C產品的年輕族群、長期待在密閉空間內的上班族也要特別注意，若長期注視螢幕且很少眨眼，也容易埋下乾眼症的危險因子。江明璇醫師建議，平時應養成正確護眼習慣，若使用3C或看電腦半小時到一小時，就應適度讓眼睛休息約五到十分鐘，有助於改善眼睛乾澀及疲勞。

養成正常生活作息 遠離乾眼症找上門

但要注意，若症狀仍未改善，甚至持續發紅、角膜上皮受損等嚴重症狀時，就應盡快尋求眼科醫師診治，避免症狀加劇。江明璇醫師呼籲，平時養成正常生活作息，且避免熬夜，並飲食均衡、少吃刺激性食物，都能降低誘發乾眼症機率，保護眼睛健康。

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資料來源：健康醫療網

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