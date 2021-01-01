泡湯養生 注意10大禁忌

泡湯不僅是舒服的享受，能讓人心情放鬆、紓壓解鬰，還有不少促進健康的好處。（本報資料照片）

冬天是泡湯好季節，許多人將泡湯當成「冬季養生」的首選。泡湯不僅是舒服的享受，能讓人心情放鬆、紓壓解鬰，還有不少促進健康的好處。

泡湯→促進皮膚新陳代謝

台北振興醫院復健科主治醫師黃永錚表示，泡溫泉主要是一種熱療，加上有水壓力及浮力等水療作用，還有溫泉中的化學成分，具有促進血液循環、放鬆肌肉 與增加關節活動度、減輕疼痛、促進皮膚新陳代謝及軟化角質等效果。

台灣 溫泉分四大類，其中「硫磺泉」可軟化皮膚角質、止癢、解毒及排毒，是對慢性皮膚病的有效療湯，但刺激性強，膚質敏感者要注意；而「碳酸氫鈉泉」可促進皮膚的新陳代謝，因對皮膚的保養效果好，所以俗稱「美人湯」。

泡湯→緩解關節炎、神經痛

泡湯，可以緩解關節炎、肌肉痠痛、肌腱炎、神經痛、皮膚病等問題。黃永錚指出，溫泉的熱水溫度能使緊繃的肌肉鬆弛，促進血液循環，心情得以放鬆、紓壓，有關節痛的人泡湯後，疼痛較為舒緩改善，對於神經痛、周邊循環較差者有幫助，有香港腳、濕疹等皮膚病也獲得改善，好處多多。

泡溫泉要得法，不能常常泡、天天泡，最好每隔2至3天泡一次即可。黃永錚建議，可先從熱水池開始泡，如此可刺激皮膚、使血液循環增加，泡起湯來很舒服，但如果是對溫度敏感的人，則宜從低溫溫泉泡起。泡湯太熱受不了時，就應起來不要再泡了。

泡湯→記得適當補充水分

究竟泡湯泡多久，才有益健康呢？黃永錚建議，溫度宜在38至41℃之間，能讓副交感神經放鬆，改善失眠狀況，並可加速新陳代謝，有效消耗能量，但泡溫泉最好不要泡超過30分鐘，也要適當補充水分，避免產生脫水的情形。

泡溫泉好處多多，但有些值得注意的地方，黃永錚說，一般人要注意吃飯前後半小時及飲酒後不宜浸泡溫泉，空腹時也不要泡湯。

此外，高血壓 患者不可浸泡過熱的溫泉；若有心臟疾病（如冠心症、心衰竭）、惡性腫瘤、凝血異常（如血友病）、開放性傷口、多發性硬化症等患者，則最好不要泡溫泉。