下背痛 「磁振導航超音波熱治療」改善

久坐後，第一步建議先是雙手抱著後腦勺，頭稍稍往後躺著。（記者陳雨鑫／攝影）

曾是橄欖球隊選手的40歲的楊老師，長年訓練、運動埋下下背痛的因子，某次搭乘捷運準備起身下車時，突然全身僵硬無法動彈，休息一下後才能恢復正常動作，後續嚴重影響生活品質，就醫服用消炎止痛藥無效，最後透過「熱治療」才解決下背痛的問題。

台北醫學大學脊椎骨科主任吳孟晃表示，楊老師的下背痛症狀，起初到處求診皆未能找出正確病因，只要下背不舒服就服用消炎止痛藥暫時改善，直到二年前到他的門診，才確診為脊椎小面關節炎。

第二步，手部往前夾，久坐之後起身，做30秒，每天可以累計做100下。記者陳雨鑫／攝影）

吳孟晃解釋，脊椎中有72個協助人體運動的小型關節，脊椎小面關節就占三分之二，主要是負責脊椎的前後運動、穩定脊椎等功能，出問題時可能導致慢性背痛，脊椎退化或脊椎滑脫，嚴重時會壓迫神經影響運動功能。

其中，脊椎小面關節炎佔慢性下背痛約15％至45％，換言之，每3至5名下背痛病人，可能就有一名是脊椎小面關節炎的病人，吳孟晃表示，脊椎小面關節炎不易診斷，往往需經過神經阻斷確認病灶才能正確治療，針對脊椎小面關節炎疼痛的病人，可採用復健、口服藥物或注射、高頻熱凝療法等治療方式。

吳孟晃表示，磁振導航超音波熱治療是先利用磁振導航超音波精準辨識出患處後，再提高超音波能量加熱患處組織，可以有效降低病人疼痛，局部無侵入性且具高度安全性，療程約一小時，目前已成功治療7位病人，效果顯著。

北醫附醫院長邱仲峰表示，北醫附醫引進磁振導航超音波熱治療（MRgFUS）進行脊椎小面關節炎治療，此技術簡單安全，且一次即有療效，在歐盟 也早已廣泛使用，北醫附醫運用該項技術已經幫助180位患者，相關研究已發表在「骨與關節外科雜誌」、「國際熱療法雜誌」等國際期刊，也讓北醫附醫成為亞洲仲要磁振導航治療的中心。

吳孟晃表示，現代人長期久坐、久站等處於不正確姿勢，都有隱性的下背痛問題，等到症狀出現，往往都已經過了幾年，近年更是常發現運動型的下背痛患者，男性過度重訓，導致下背肌力出狀況，呼籲民眾久坐或是長時間滑手機 之後，可以做簡易的復健姿勢。

先是雙手抱著後腦勺，頭稍稍躺著，手部往前夾，久坐之後起身，做30秒，每天可以累計做100下，即可舒緩肩頸、腰部的肌肉 。