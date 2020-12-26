開派對狂歡…急診室常見食物過敏患者

(取材自健康醫療網)

邀請客人來家裡慶祝狂歡，沒想到對方竟然引發嚴重過敏 ？根據克里夫蘭醫學中心，急診室專家Baruch Fertel博士表示，每年過節日時候，急診室常見過敏反應者，因為他們不知不覺中吃了一些它們過敏的食物，如果對食物過敏，一定要提前告知對方過敏原，度過歡樂節慶。

歡樂度過節慶 避免食物過敏

準備吃聖誕餅乾、蛋奶酒 美味菜餚時，再檢查一下！Baruch Fertel博士說，在大型派對場合，人們在食物裡面放了一種他們認為無害的成分，有時候沒有特別注意，吃下去可能引發過敏反應，過節用餐時，注意三個重點：

1.避免最常見的過敏原，例如魚類、貝類、不同種類的堅果等都是容易引起過敏的食物，如果想製作混合的佳餚，過敏原在整盤菜中，有可能不太明顯，沒有注意吃下去就過敏了，一定要對方告知自己的過敏原。

2.人們喜歡嘗試一些以前從未吃過的食物，可能不知道對這個食物是否過敏。如果吃了以後，出現蕁麻疹、疹子、胸悶、呼吸困難或嘔吐等過敏反應，服用非處方抗組織胺藥物，可以緩解皮疹，但是有任何嚴重喘息或胸部緊繃症狀時，應該立即就醫檢查。

3.如果對食物過敏，不要害怕事先告訴別人，提前告訴對方說，「我對堅果過敏，可以告訴我有沒有堅果類的東西？」這比什麼都不說要好得多，同時攜帶藥物，以防萬一。

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資料來源：健康醫療網

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