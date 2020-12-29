減少環境荷爾蒙毒害 請你跟我這樣做

多吃蔬果，有助排毒。（本報資料照片）

近年來，科技的進步，帶來生活舒適與便利，但農藥使用不減反增，塑膠餐具因外食而廣泛使用，環境荷爾蒙遍布於我們日常生活之中。

所謂環境荷爾蒙並非特定種類的化學物質，它是一些與人體荷爾蒙結構相似的人造化學物質，有些在身體中會與性荷爾蒙的受體結合，引起類似性荷爾蒙的作用，有些則不直接與荷爾蒙受體結合，而是影響細胞內訊息傳遞的路徑，藉此產生特定的蛋白質，影響正常的生理機能運作。因此，它是可能影響內分泌系統作用的化學物質，又被稱為「內分泌干擾物質」（Endocrine Disrupting Substance，簡稱EDS）。

簡單來說，環境荷爾蒙包含各種不同人造化學成分，經由空氣、水、土壤、食物等途徑進入人類或是動物體內。目前被認為對一些動物或人類造成多方面的影響，包括：影響鳥類和魚類的甲狀腺功能與發育、降低生殖力或孵化率；造成魚、鳥、爬蟲類的性別發育不正常；對於人類，環境荷爾蒙在女性身體中會與雌激素的受體結合，引起類似雌激素的作用，造成女性受孕能力降低。

長期接觸容易誘發許多婦女疾病，例如：子宮內膜異位症、乳癌、子宮內膜癌，以及青少女發生性早熟。對於男性的影響則會降低男性生殖力，造成精蟲數每年以2%速度持續減少，精液品質下降，免疫功能降低，也會導致前列腺癌及睪丸癌。可見環境荷爾蒙的接觸與誤食，也是誘發癌症 的因素之一，必須嚴肅看待。

專家警告，部分手機外殼添加阻燃劑「多溴二苯醚」，用餐時最好別滑手機。（本報資料照片）

環境荷爾蒙大概可分為四大類：

1. 雙酚A：雙酚A已知會干擾荷爾蒙的平衡及功能，還好雙酚A在人體內之代謝較快，半衰期只有1天，大約7-10天就可以完全排出體外，但若長期而持續的攝入，仍是有害健康。

2. 鄰苯二甲酸酯：在人體內的半衰期約為3-5天，被大量的用在各種產品，包括：兒童玩具、塑膠食物容器、添加於食物作為乳化劑和懸浮劑，個人護理用品也多含有鄰苯二甲酸酯，如：香水、眼影、潤膚霜、指甲油、液體肥皂和髮膠。

3. 多溴二苯醚：為脂溶性物質，容易被人體吸收與殘留，在人體內的半衰期約為14天，會干擾體內荷爾蒙，影響生長與生殖作用，也可能會損害肝臟與腎臟。目前大量運用於電子商品，如：3C產品外殼、電路板、變壓器等。

4.戴奧辛：半衰期約7～8年，它包括75種的化合物，和多氯聯苯一樣是脂溶性的有害化學物質，主要透過燃燒廢棄物而產生。容易累積在動物脂肪裡，因此體內脂肪多的人，累積的量就會越多。想減少環境荷爾蒙對人體影響，可從兩個面向著手：

食物途徑：

(1)食材多樣化，避免化學物質在體內累積。

(2)做好資源回收，減少廢棄物中的化學物質流入環境造成污染。

(3)不吃標示不明的食品。

(4)少吃脂肪含量高的食品。

(5)吃新鮮、不經加工的食物。

(6)多吃蔬菜、水果及補充綜合維他命，以強化身體抗氧化能力。

(7) 海鮮是環境荷爾蒙的重要來源，食物鏈愈上層的魚如鯊魚、旗魚等大體積魚類，體內毒性多；反之，食物鏈下層的魚，體積較小，毒物累積較少。

(8)深海、遠洋魚較養殖魚乾淨，某些養殖魚飼料中添加豬油，其中戴奧辛含量高。

(9)魚的內臟、脂肪毒性含量比魚肉高，少吃魚腸、魚卵、魚肝。

(10)挑選經認證的標準產品。

(11)原始設計單次使用的塑膠餐具絕不可重複使用。

生活習慣：

(1)化學毒物雖為脂溶性，但並非完全不溶於水，只是隨水排出量低，多喝水對排毒仍有助益。

(2)持續而規律運動排汗，加上適量喝水，會排出較高量的毒物。

(3)乾洗衣物不要急著將乾洗衣物掛回衣櫥，最好放在戶外通風處，減少衣服殘留的化學物質。

(4)愈新的建材，甲醛濃度愈高。裝潢期間若是通風情形不佳，會累積高濃度甲醛；住家愈通風，室內甲醛愈不易累積。

(5)保持家中清潔：環境荷爾蒙會聚集於家中灰塵中。

(6)乳液、沐浴乳或洗衣精減少香味需求。

(7)保持每天排便習慣，避免便秘，讓毒素排出體外。

(8)勤洗手，把殘留手上的化學物沖掉。

(9)儘量減少使用塑膠用品，提倡「生活減塑」的健康意識。

(10)減少保鮮膜使用，不吃罐頭食品，不用美耐皿餐具或塑膠袋盛40℃以上高溫 食物或熱湯。

至目前為止，已知有多達70種化學物質被列為環境荷爾蒙，對人類造成更多更大的傷害，所以每個人應該把「警覺意識」內化成「日常生活」，從「食物選擇」、「飲食習慣」、「生活方式」來避開有害環境荷爾蒙，才能營造對健康有利的環境。