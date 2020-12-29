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使用3C過量 當心眼睛「過勞死」

徐如宜
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭（左）表示，以往知識對於造成人類眼疾的致病因，只限於紫外線，近來發現長時間且更近距離的藍光，對眼睛的傷害更大。（記者徐如宜／攝影）
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭（左）表示，以往知識對於造成人類眼疾的致病因，只限於紫外線，近來發現長時間且更近距離的藍光，對眼睛的傷害更大。（記者徐如宜／攝影）

民眾若每天長時間沉浸在3C產品中，容易誘發俗稱「眼睛過勞死」，也就是中心性漿液性脈絡膜視網膜病變CSCR。醫師提醒，在長假期間要避免熬夜、過量飲酒、抽菸、打電動等，以防視力拉警報。

收治案例的輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，以往知識對於造成人類眼疾的致病因，只限於紫外線；近來發現長時間且更近距離的藍光，對眼睛的傷害更大。黃先生在高雄一所大學擔任校安教官多年，幾個月前左眼視力模糊，兩眼立體感消失；檢查間接眼底鏡下有隆起的黃斑部水腫，且黃斑小凹消失；使用眼底斷層掃描，更能清楚看見黃斑部下方積水而隆起，呈現倒U字形的影像，且視網膜厚度明顯增加。

洪啟庭說，以病理學角度來看，CSCR是因為脈絡膜的血管滲出、導致局部視網膜脫落，而在脫落的視網膜與脈絡膜之間，出現滲出的漿液，就是俗稱「眼睛過勞死｣。部分和眼睛使用過於勞累有關，屬於視網膜疾病之一。20至55歲為好發年齡，整體盛行率為萬分之一，男性是女性的6至10倍。病患的人格特質，多是認真、全心全力長時間投入工作，甚至造成睡眠品質不佳，自我要求甚高；部分患者情緒緊張，伴隨有高血壓、心律過快等生理反應。

洪啟庭提醒民眾除了遠離3C產品，要避免發生眼睛過勞死，此外，一是熬夜，像是期末考、跨年、夜遊；二是尾牙聚餐等，過量的飲酒、抽菸；三是有些人忙著過年前的出清，像是加班、採買年貨、整理居家環境等；四是夜以繼日的打電動玩具、麻將。

洪啟庭表示，部分CSCR病患在無任何治療下，可能自行痊癒；但一旦視力恢復與病灶消失，則可能往慢性CSCR進展，變成不可逆。「眼睛過勞死」的治療，除了採取藥物或雷射，也必須搭配生活型態或個人習慣之改變，治療的機轉在使黃斑部下方的滲出液快速消失。早期以打點滴或眼球注射類固醇治療，近年來逐漸少用。研究團隊經過多年的人體實驗後，發表最新CSCR療法，以口服定量的Inderal來治療，成本便宜、方法簡單、成功率高且復發率小，病人的接受度高。

洪啟庭說，治本的方法，還是要有效縮短3C產品使用時間，每天使手機總時數最多不超過4小時，桌上電腦總時數不超過5小時，並避免夜間、尤其是關大燈時使用手機。

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