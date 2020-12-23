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家長們注意！孩子吃糖、巧克力 嚴重恐引發過動

健康醫療網／記者黃心瑩報導
糖果、巧克力中的精緻糖、人工色素是危害兒童健康的元凶。（圖：健康醫療網提供）
糖果、巧克力中的精緻糖、人工色素是危害兒童健康的元凶。（圖：健康醫療網提供）

因為無法趕在下午5時前下班，台灣媽媽珮君都必須拜託公公幫忙接孩子放學，為了讓孩子聽話順利回家，公公總是會買小零食、小點心來哄騙小孩，即使千交代萬拜託只能買牛奶、優酪乳、優格，千萬不要買糖果、巧克力，下班到家總是會看到驚喜。公公總是兩手一攤，「他要買這個我有什麼辦法？」面對剛上幼稚園的孩子，公公也沒有耐心和體力跟他耗，讓珮君不好意思又苦惱。

市售巧克力 精緻糖與添加物多

孩子是否真的不能吃巧克力？台灣一名營養師蘇妍臣表示，其實純的可可脂對身體的好處不少，如黑巧克力中的「甲基黃嘌呤」可改善認知功能、使心情愉快；咖啡因成份，能增加視覺處理的速度，黃烷醇也有助於增進視覺反應時間、空間記憶等。但市售的巧克力都是放入大量精緻糖（simple sugar）與添加物的濃純香巧克力。

血糖飆高孩子嗨 人工色素恐引發過動

糖果、巧克力中的精緻糖、人工色素是危害兒童健康的元凶。當攝取過多精緻糖，在體內消化轉化成單醣，會讓兒童血糖太高、過於興奮，還會影響規律的睡眠模式，削弱兒童自我控制的能力。蘇妍臣營養師提到，研究發現人工色素中的檸檬黃(tartrazine)、酸性紅(carmoisine)、食用黃色5號(sunset yellow；日落黃)、食用藍色1號(brilliant blue；亮藍)、食用紅色色素6號(ponceau)等，只要食用超過一周以上，就可能引發兒童過動。另外，市售的空氣包零食，添加物也多於營養素，少吃為妙。

開購買清單給長輩 避免衝突

建議家長不要將糖果作為獎勵，事實上對孩子健康並不是獎勵，可以水果、牛奶等有營養的食物當作獎勵。蘇妍臣營養師表示，若有長輩需用零食協助帶孩子的時候，直接開可以購買的清單給長輩，避免用「不要給」等字眼以造成衝突，如麥片牛奶、乾燥水果、添加物較少的餅乾等。同時告知可樂、茶類中含有咖啡因，會讓孩子長不高，通常攸關發育問題長輩比較能接受。

兒童飲食應均衡，蘇妍臣營養師建議，選擇富含Omega-3必須脂肪酸的食物（如堅果類），可維持健康的腦部認知功能。挑選富含纖維的碳水化合物，可刺激腦部裡的血清素產生，與維持胰島素和血糖的正常含量。避免孩子攝取精緻醣類，可能會干擾兒童的正常睡眠和情緒控制。攝取富含維生素B群的食物（如綠色葉菜）、維生素C（如橙色、紅色水蔬果）、鎂（如豆類，綠葉蔬菜）和蛋白質（如瘦肉，黃豆及其製品類等）。

挑選好情緒零食建議：

1.零食可選擇無鹽堅果、新鮮水果等食物，來代替攝取垃圾食物。

2.避免酒精，會對大腦產生抑制效果，進而導致情緒不穏。

3.避免攝入過多的咖啡因（如咖啡、茶或含咖啡因的飲料，如可樂），因為咖啡因會增加焦慮和躁動，還會影響睡眠情形。

4.帶孩子們出去走走動一動吧！可減少體壓力荷爾蒙、增加幸福感、改善睡眠，更能改善整體健康狀況。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48519/

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