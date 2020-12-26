年輕妹網購隱形眼鏡 戴6小時…險瞎！

醫師林純如建議，隱形眼鏡購買前需先經眼科醫師檢查、驗光師驗光，取得眼鏡處方箋或配鏡單再向有許可執照的藥商購買，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。（圖：亞大醫院提供）

一名22歲王姓女子因網購隱形眼鏡便宜，沒想到第一天僅戴了六小時拔下後，眼睛竟痛到睜不開，就診時不斷嘔吐，檢查發現是角膜破皮，醫師林純如研判，與隱形眼鏡保存液成分、濃度異常有關，或隱形眼鏡尺寸不符所致。

亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任林純如建議，隱形眼鏡屬於醫療器材，配戴不當恐會造成角膜潰瘍影響視力，甚至失明。民眾購買前需先經眼科醫師檢查、驗光師驗光，再向有許可執照的藥商購買，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

王姓女子表示，她習慣配戴大廠牌的隱形眼鏡，這次因購買網路販售的隱形眼鏡價格便宜2到3成，買來配戴，當天早上11時配戴，眼睛越來越不舒服，下午5時取下後，雙眼痛到無法睜開，家人見狀緊急將她送醫後，在診間狂吐不止。後透過鎮痛止吐藥、抗生素藥水及藥膏，和不含防腐劑的人工淚液治療一個月後，眼角膜才順利恢復，還好未留下任何後遺症。

林純如說，患者隱形眼鏡戴的時間沒有過長，也沒戴過夜，懷疑可能買到未獲衛生福利 部核發許可證字號的隱形眼鏡所致；若使用來路不明的隱形眼鏡，恐因保存液成分濃度過高，導致滲透壓增加，因此戴上隱形眼鏡後，角膜當中水份被吸出，導致角膜脫水、損傷，也容易讓細菌入侵。

此外，即使配戴的隱形眼鏡度數符合，弧度卻不對時，也會造成角膜損傷。例如戴得太緊，鏡片完全不會滑動，會造成角膜缺氧，進而出現水腫，導致越戴越模糊；但若隱形眼鏡戴上後太鬆，鏡片與角膜不斷摩擦，也可能刮傷角膜，使角膜破皮，嚴重時甚至造成潰瘍性角膜炎。

醫師林純如說明，王姓女子戴網購隱形眼鏡六小時，拔下後眼睛竟痛到睜不開，就診檢查發現是角膜破皮（紅圈處）。（圖：亞大醫院提供）