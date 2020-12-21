咖啡戒斷頭痛、憂鬱… 醫師指示：循序減量

一般人每天攝取低於400毫克咖啡因，也不要在短時間內攝取超過200毫克咖啡因。（本報資料照片）

許多上班族每天早上沒有喝咖啡 就好像沒有醒過來一樣，有的是咖啡喝久了可能會有腸胃不適等症狀，但是不喝咖啡又可能會頭痛、憂鬱；醫師表示，其實想要戒斷咖啡並不難，只要循序漸進就可以做到。

26歲的林小姐有輕度胃食道逆流，工作壓力大，早上總是一杯咖啡提神，有時為了精神集中，會再追加1、2杯。持續了5年後，她發現偶爾不喝咖啡時會頭痛，但只要一杯下去，症狀就會改善，咖啡簡直是她的特效藥。然而，上腹痛、胃酸上湧、火燒心則反覆發生，使她不堪其擾。

林小姐經台灣 台南市立醫院家醫科許維芸醫師診治，發現不僅胃食道逆流加重、甚至還有輕微潰瘍。但林小姐又有咖啡戒斷症狀，只要停喝咖啡就會頭痛、精神不濟。

許維芸建議，可逐步減量，或停喝2至9天，若擔心精神不濟影響工作，可選在假日停喝。經1、2個月後，身體會逐漸適應，若有頭痛症狀可先藉藥物控制。經1、2個月努力，林小姐成功戒斷咖啡癮，也解除胃食道逆流的症狀。

許維芸表示，長期攝取咖啡會有成癮症狀，只要1、2天未攝取就會產生戒斷症狀，如頭痛、疲勞、警覺下降、憂鬱……等。但其實只要一段時間，逐步減量，或1、2星期不喝咖啡，身體就會逐漸適應。

許維芸建議林小姐逐步減半每日咖啡量，再改用低咖啡因的咖啡或茶來替代，並養成不熬夜的生活習慣。經過1至2個月，林小姐早上沒有咖啡，一樣可以精神奕奕地上班，偶爾一杯咖啡調劑身心，也不怕上癮。

許維芸表示，咖啡其實對人體也有好處，除了醒腦、調整時差、還能加強運動員的表現。長期適量飲用更可以降低第二型糖尿病、腎結石、痛風、肝硬化、帕金森氏症等疾病的發生率。但咖啡過量可能導致失眠、焦慮、血壓 上升、心律不整，更大劑量甚至可能致死。

許維芸建議適量攝取咖啡因，一般人每天攝取低於400毫克咖啡因，也不要在短時間內攝取超過200毫克咖啡因。而孕婦每日不應攝取超過200毫克咖啡因。小於12歲的兒童不要攝取咖啡因，青少年則每日不應攝取超過100毫克咖啡因。也要留意紅茶、綠茶、可樂、能量飲、巧克力、某些止痛藥也都含有咖啡因。

本身有廣泛性焦慮症、胃食道逆流症狀者，就不建議過量攝取，以免病情加重。另外，睡前6至8小時最好不要再喝咖啡或含咖啡因的飲品，避免影響睡眠。某些降血壓、抗凝血、心律不整、神經科藥物會與咖啡因發生交互作用，建議諮詢醫師再飲用咖啡。

咖啡因容量表