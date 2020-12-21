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這樣用眼…聖誕還沒到 小心「聖誕樹白內障」先報到！

記者徐如宜／綜合報導
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。（記者徐如宜／攝影）
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。（記者徐如宜／攝影）

台灣高雄一名年輕女性因為長期、平均1天使用6小時以上手機，眼科醫師診斷為「聖誕樹白內障」，又稱為特殊的星狀白內障，眼睛水晶體出現鑽石般的針狀和星狀結晶體，是大量藍光傷害水晶體細胞造成混濁而形成，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光為主因。

輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，25歲薛小姐半年前開始因為雙眼逐漸模糊不清，於是到醫院求診，恰好她在7個月前因乾眼症留下病歷紀錄。比較半年來前後視力與其他眼球的檢查差異，發現她的雙眼近視度數約400度，但右眼最佳矯視僅為0.7，而左眼則剩下0.8，但半年前雙眼最佳矯視都是1.0。令人詫異的是右眼水晶體，出現鑽石般的針狀結晶體，就像聖誕樹一樣，左眼也有類似整片針狀結晶體。

洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，是相當稀有的一種水晶體細胞混濁，形成多形狀的針形或星狀晶體的混濁，針狀的纖維走向四面八方，呈現多彩顏色，沉積於水晶體的深層皮質與核，形狀有如一株聖誕樹。藍光和紫外線都是形成白內障的原因，同樣會產生氧化壓力與形成自由根，攻擊水晶體細胞，使水晶體內膠原纖維排列混亂、廢水與雜質堆積。

洪啟庭想起多年一名高三學生在完全沒白內障狀況下，也因過久暴露於藍光下，每天至少使用4小時智慧型手機，半年內其左眼就降為0.6，且整體病變與薛小姐類似。

眼科醫師建議患者使用手機時，每30分鐘休息10分鐘，且保持30公分左右；而桌上型電腦，需每40分鐘後，休息10分鐘，保持至少60公分距離。此外夜間關閉室內大燈，3C產品發射出藍光對眼睛的傷害，約為全開燈時的4倍。過多藍光堆積對人類性格與睡眠也有影響，夜間長期使用手機，可能演變為憂鬱症。

薛小姐後來以治療白內障的眼藥水點雙眼，三個月再觀察，右與左眼最佳矯視分別為0.8與0.9。但整體的聖誕樹型白內障」的病變，卻改善有限。罹患聖誕樹白內障視力模糊程度緩慢，等到針狀沉積物大範圍增加，且視力大幅減退，才會進一步安排白內障手術。但聖誕樹白內障，其患者視力變很差的機會比較少。患者減少手機使用，將可減少水晶體細胞損傷與混濁區域變大的機率，有效阻擋藍光侵入，對於白內障的預防是必須的。

輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，...
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，眼睛水晶體出現鑽石般的針狀和星狀結晶體，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。（記者徐如宜／攝影）

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