我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

「10小2大」冬至湯圓這樣吃 前後餐米飯減量更好

健康醫療網／記者林怡亭報導

冬至來了！「吃湯圓」是華人傳統習俗，代表團圓或圓滿象徵，市售湯圓種類繁多，除了傳統紅白湯圓，也有多種口味的包餡大湯圓，深受大眾喜愛。台灣臺中慈濟醫院營養師楊忠偉提醒，適量吃湯圓，小顆10顆或大顆2顆，同時調整當日正餐份量，全家團圓過節無負擔。

湯圓不過量 營養師：有餡每次2顆

「湯圓吃幾顆才不會過量？」是關心體重的人，每年冬至必問問題。楊忠偉解答，傳統紅白小湯圓10顆熱量約70大卡、相當四分之一白飯，建議每次吃不超過20顆；包餡大湯圓如常見的花生、芝麻或年輕人喜愛巧克力湯圓，餡料含高糖分、高油脂，只要吃5顆就達到一碗白飯的熱量，有餡湯圓建議每次2顆為宜，湯則以清湯取代甜湯，避免攝取過多精製糖。

楊忠偉強調，湯圓主要用糯米製作，腸胃消化較為不易，支鏈澱粉含量比米飯來得更多，會影響飯後血糖上升，對於腸胃耐受不良、排空較差，或血糖控制不良與慢性腎臟疾病患者都要特別留意，建議這類人淺嚐應景就好。

冬至當天飲食如何調整？

「湯圓當點心吃，當天飲食如何調整較適宜？」楊忠偉指出，吃湯圓的前一餐與後一餐飲食，平常食用米飯量約半碗即可，主要減少澱粉攝取量，增加蔬菜攝取量提升飽足感，進而促進腸胃蠕動、幫助消化，並注意食用湯圓的顆數，才能避免過量。

楊忠偉表示，素食的人可嘗試用小湯圓當主食，以鹹湯圓料理來說，用素食高湯為湯底，加上大量蔬菜，如大陸妹、高麗菜、白菜、茼蒿等時令蔬菜，若考慮以一餐的營養均衡原則，可加進像豆腐絲或蛋等食材，才足以攝取足夠蛋白質來獲取更多營養素。

【延伸閱讀】

 眼睛白白一層不是白內障　小心眼翳病上身

 吃藥不舒服不敢說　擅停藥結果竟是掛急診．．．

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48511/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48511/更多健康資訊

編輯推薦

血糖 華人

上一則

這樣用眼…聖誕還沒到 小心「聖誕樹白內障」先報到！

下一則

抗生素當消炎藥 吃出抗藥性

延伸閱讀

1天2杯奶、3餐優蛋白 銀髮族養肌又防老

1天2杯奶、3餐優蛋白 銀髮族養肌又防老
冬至吃湯圓 營養師教你健康吃

冬至吃湯圓 營養師教你健康吃
​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂

​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂
香港重要雙節 雖然「媽媽聲連天」仍會「搞搞新意思」

香港重要雙節 雖然「媽媽聲連天」仍會「搞搞新意思」

熱門新聞

左圖可見病患術前視網膜出血及纖維血管增生組織（藍色箭頭）；右圖可見術後視網膜上的纖維血管增生組織已被完全清除，但由於血管阻塞萎縮（綠色箭頭），以及視神經退化，病患視力只有部分恢復。（圖：大醫院新竹分院提供）

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」

2020-12-17 00:11
生病時吃堅果可能導致胃部不適。（本報資料照片）

感冒、喉嚨痛 避開這些「好食物」

2020-12-13 02:01
常跌倒是身體警訊，很多人更是跌倒骨折，才發覺有骨鬆症。（圖：健康醫療網）

老人摔倒恐增死亡風險...醫師教你預防「骨鬆性」骨折

2020-12-16 01:00
栗子。（取材自pixabay）

男人必學 90歲教授「養腎秘方」

2020-12-15 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

眼手術加重眼睛乾澀？醫籲這樣做救乾眼

2020-12-18 01:00
台灣台中榮民總醫院新陳代謝科醫師鄭由承直言，「光靠意志力來對抗肥胖是不夠的！」（圖：健康醫療網提供）

好想要減重！醫：除了意志力 日常還得「這樣做」

2020-12-15 00:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播