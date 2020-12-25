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洗腎日做伸展操 腎友動起來

毛琪瑛／中華民國復健醫學會理事、實康復健科診所資深顧問醫師

洗腎人口眾多，部分病人合併骨關節退化、疼痛等問題到復健科就醫。每星期三天接受洗腎治療，他們大多明顯疲憊、胃口不好、蛋白質吸收量不足，常有肌少症問題。骨骼中鈣質逐步流失，更加重了疼痛無力、關節僵硬，導致生活功能明顯受限，情緒憂鬱不展。

規律運動 別忘保護足部

代謝性疾病往往是導致慢性腎臟病的主因，透過規則性的運動，可以讓血糖、血壓及血脂獲得改善控制，對腎友也一樣重要。

建議可做增加心肺耐力的有氧性運動，最好的方式是健行及腳踏車，在病人的非洗腎日進行，以「自覺運動強度」中度（運動時還可以講話，有點喘又不會太喘）進行。如果家中空間夠，放置固定式腳踏車運動是很好的選擇，可以不受時間、天氣的限制。

洗腎日雖然精神體力比較不好，還是可以做運動。可以床上卧姿和坐姿從事簡單的伸展，甚至輕度核心運動。只要簡單的裝備，甚至有個瑜伽球，就可以讓自己享受身體延展和放鬆的喜悅。

高達五成的洗腎患者合併糖尿病問題，運動時足部保護非常重要，建議選擇保護性佳、穩定度好的運動鞋。有些病人希望到健身房用啞鈴或握舉來做阻力運動，若有動靜脈廔管的患者，特別注意。

洗腎對每一個病人、家屬來講都是漫漫長日。但是心念一改，把每一天都好好的善用，腎友一樣可以享受美好的人生。

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