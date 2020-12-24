除菌防胃癌 降低復發率

若能早點去除胃幽門螺旋桿菌，可大大減少胃癌發生。（本報資料照片）

胃癌位居台灣 民眾十大癌症 死因第八位，每年新增3800人確診，其中八成都有胃幽門螺旋桿菌，確診多在晚期，治療煎熬且成本高，五年存活率不到一成。台大醫院、台大公衛學院、連江縣政府、台灣衛福部過去14年長期介入和追蹤，馬祖的胃癌發生率已降一半，證明「只要及早篩檢 、除菌，就能有效預防胃癌。」

上腹不適盡早篩檢

台大醫院癌醫中心醫院綜合內科部主任劉志銘表示，根據最新的調查，台灣成年人胃幽門螺旋桿菌盛行率是31%，高達590萬人帶菌，因為容易透過家戶內共杯共食傳染，未成年人盛行率也有10%。

台灣胃癌人數隨人口老化逐年上升，逾八成是胃幽門螺旋桿菌引起，若能在癌前病變發生前除菌，可避免胃癌發生，胃癌治療後除菌也能降低復發率。除菌計畫「越早越好」、「永不嫌遲」，如果民眾上腹不適，治療共識就是篩檢。

台大醫院院長、消化醫學權威吳明賢指出，目前胃部有症狀又有潰瘍，或有症狀和家族史，都可以給付除菌治療，無症狀但帶菌者雖無給付，建議自費除菌。

除菌可改善腸胃不適

台大醫院消化內科主治醫師李宜家說，除菌除了有助於遠離胃癌，各種腸胃不適症狀都會改善。大腸癌的糞便潛血檢查可同時檢查有無帶菌。馬祖自2004年開始推行全面根除法至今，是全台灣社區型健康計畫持續時間最長的。

李宜家表示，胃幽門螺旋桿菌大多透過不潔的食物和飲水、共杯共食所傳染，很多都是全家感染，在台灣西部地區的盛行率大約三成，但在東部或偏遠地區可能高達近六成。所以除菌計畫的重點必須關照同住者、家人的帶菌情況，也要提供良好飲食習慣的衛教。

一次療程再次感染低

除菌計畫是否為社區帶來抗藥性？劉志銘強調，研究團隊已追蹤四年，台大選用的藥物組合，再次感染機率非常低，大部分人一輩子只要除菌一次，一次療程只會帶來短暫抗藥性，人體內的菌相最快在兩個月內就會恢復到原本狀態，不會增加代謝症候群或胃食道逆流復發的風險。

衛福部常務次長石崇良表示，台大已建立胃幽門螺旋桿菌與胃癌的相關性，也建立了預防胃癌準則共識，在高風險區及高風險族群看到顯著的成本效益，隨著更多研究成果的產出，衛福部正研議做醫療科技評估，將研究成果轉化為最具效益的政策，可望像現在根除C型肝炎一樣投入更多資源、擴大規模。

吳明賢說，台大有關胃幽門螺旋桿菌和胃癌的研究屢屢登上頂尖期刊，已經成為全世界預防胃癌的準則，最近也登上第一名胃腸醫學領域「Guts」第60周年12月的封面。