氣喘依賴短效吸入劑 恐致命

依賴短效支氣管擴張急救吸入劑，很難控制氣喘發作。（本報資料照片）

24歲台灣 男子患有氣喘，一天晚上天氣轉冷感覺胸悶，跑去泡澡，突然像被石頭壓住，喘不過來昏倒，緊急送醫後仍因腦部缺氧成了植物人。追溯用藥習慣，他長期氣管發炎未獲得控制，僅依賴短效支氣管擴張急救吸入劑，氣喘一直未受控制。

1年12支擴張劑高致命風險

台中榮總胸腔重症專科醫師傅彬貴提醒，氣喘患者一年只要使用三支以上短效支氣管擴張急救吸入劑，急性重症風險增加；使用12支以上，顯示氣喘未獲控制，有高風險致命可能。

根據統計，台灣一年約有200萬名氣喘患者，成年人盛行率11.6%，好發40至60歲族群，兒童盛行率約16%。

吸入型類固醇僅1%吸入量

氣喘病症通常分五階段，第一到第三階段占了80至85%。傅彬貴解釋，氣喘是發炎慢性病，會悶、痰、咳、喘，若依賴短效急救吸入劑，解決了「喘」，發炎卻沒有得到緩解，影響氣管通暢，如同血管長期被塞住，就會心肌梗塞、腦中風 。

控制氣喘，應使用吸入型類固醇，傅彬貴強調，「可長期保養氣喘患者的氣管黏膜，讓發炎反應降到最低」，比起口服類固醇，只有1%的吸入量，患者不要一聽到類固醇就害怕。

長期半夜咳嗽恐氣喘警訊

傅彬貴提醒，寒流報到，冷氣團發威，如有悶、痰、咳三大症狀，常在季節交替時被當成感冒治療；另一高危險群就是「不知道自己是氣喘」，民眾若超過二至三周的呼吸症狀未痊癒、長期半夜咳嗽都是氣喘警訊，務必就醫治療。