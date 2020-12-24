我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

氣喘依賴短效吸入劑 恐致命

陳碧珠
依賴短效支氣管擴張急救吸入劑，很難控制氣喘發作。（本報資料照片）
依賴短效支氣管擴張急救吸入劑，很難控制氣喘發作。（本報資料照片）

24歲台灣男子患有氣喘，一天晚上天氣轉冷感覺胸悶，跑去泡澡，突然像被石頭壓住，喘不過來昏倒，緊急送醫後仍因腦部缺氧成了植物人。追溯用藥習慣，他長期氣管發炎未獲得控制，僅依賴短效支氣管擴張急救吸入劑，氣喘一直未受控制。

1年12支擴張劑高致命風險

台中榮總胸腔重症專科醫師傅彬貴提醒，氣喘患者一年只要使用三支以上短效支氣管擴張急救吸入劑，急性重症風險增加；使用12支以上，顯示氣喘未獲控制，有高風險致命可能。

根據統計，台灣一年約有200萬名氣喘患者，成年人盛行率11.6%，好發40至60歲族群，兒童盛行率約16%。

吸入型類固醇僅1%吸入量

氣喘病症通常分五階段，第一到第三階段占了80至85%。傅彬貴解釋，氣喘是發炎慢性病，會悶、痰、咳、喘，若依賴短效急救吸入劑，解決了「喘」，發炎卻沒有得到緩解，影響氣管通暢，如同血管長期被塞住，就會心肌梗塞、腦中風

控制氣喘，應使用吸入型類固醇，傅彬貴強調，「可長期保養氣喘患者的氣管黏膜，讓發炎反應降到最低」，比起口服類固醇，只有1%的吸入量，患者不要一聽到類固醇就害怕。

長期半夜咳嗽恐氣喘警訊

傅彬貴提醒，寒流報到，冷氣團發威，如有悶、痰、咳三大症狀，常在季節交替時被當成感冒治療；另一高危險群就是「不知道自己是氣喘」，民眾若超過二至三周的呼吸症狀未痊癒、長期半夜咳嗽都是氣喘警訊，務必就醫治療。

編輯推薦

台灣 中風

上一則

14天暴肥10公斤 縮胃手術救命

下一則

除菌防胃癌 降低復發率

延伸閱讀

連熬二天夜趕年終報告 40餘歲男差點喪失聽力

連熬二天夜趕年終報告 40餘歲男差點喪失聽力
報假案持槍搶急救人員 布碌崙警緝惡匪

報假案持槍搶急救人員 布碌崙警緝惡匪
徐國勇氣喘復發 缺席立院備詢 就醫無大礙

徐國勇氣喘復發 缺席立院備詢 就醫無大礙
民代籲修改疫苗計畫 允許急救人員首批接種

民代籲修改疫苗計畫 允許急救人員首批接種

熱門新聞

左圖可見病患術前視網膜出血及纖維血管增生組織（藍色箭頭）；右圖可見術後視網膜上的纖維血管增生組織已被完全清除，但由於血管阻塞萎縮（綠色箭頭），以及視神經退化，病患視力只有部分恢復。（圖：大醫院新竹分院提供）

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」

2020-12-17 00:11
圖片來源 ／健康醫療網

眼手術加重眼睛乾澀？醫籲這樣做救乾眼

2020-12-18 01:00
台中豐原醫院中醫科醫師鄭名惠說，日日春屬夾竹桃科，整株都有毒，食用易造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓出現異常。（圖：豐原醫院提供）

有毒！男為強身吃「日日春」草藥粉1個月 肝指數飆22倍

2020-12-23 01:15
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。（記者徐如宜／攝影）

這樣用眼…聖誕還沒到 小心「聖誕樹白內障」先報到！

2020-12-21 00:48
選擇合適的聯邦醫療保險(Medicare)計畫，可以讓自己少出錢。（Getty Images）

正確選擇紅藍卡 自問4道題 考量5因素

2020-12-22 09:02
圖片來源 ／健康醫療網

除眼袋、補淚溝 複合式手術降低眼瞼外翻風險

2020-12-18 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報