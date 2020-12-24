動不動就暈眩…3病症恐上身

腦中風前兆、梅尼爾氏症、耳石症都可能引起暈眩，應掛急診檢查（本報資料照片）

近日不少民眾，特別是女性，起床後感到暈眩，醫師表示，腦中風 前兆、梅尼爾氏症、耳石症都可能引起暈眩，應掛急診檢查，避免錯失黃金治療期。

起床後，暈眩時間在一分鐘內，一天之間因變換姿勢感到天旋地轉，很可能是俗稱的耳石症，又稱作「良性陣發性姿勢性暈眩」作祟；台灣 衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，掌管內耳前庭平衡的耳石成分是碳酸鈣顆粒，每顆約20至30微米，都在楕圓囊裡，不知何種原故脫落，掉進半規管，就產生短暫暈眩症狀，症狀持續數周到好幾個月。

許嘉方表示，耳石症好發年齡為50歲以上，臨床醫學觀察，耳石症女性病人略多於男性，目前沒足夠研究數據解釋為何中高齡女性容易耳石脫落，有人推測與老化有關，也有人認為頭部以前受過傷，導致耳石容易脫落。

耳石症約占暈眩症病人的三分之一，可接受耳石復位術治癒，有些人因「姿勢對了」幸運地耳石症回歸原位，不藥而癒。

另外兩種容易引起暈眩的疾病分別是腦中風、梅尼爾氏症。腦血管即將栓塞或爆裂的位置如果在小腦與腦幹之間，極可能引發暈眩，暈的時間較久，無論躺著坐著站著都頭暈；梅尼爾氏症的特徵是有一個耳朵出現耳鳴、悶悶的，不管身體擺什麼姿勢也都頭暈。民眾若感到一陣天旋地轉，最好掛急診求醫，檢查引起頭暈的原因，不要自己當醫師診斷，以免延誤治癒良機。