我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

動不動就暈眩…3病症恐上身

簡慧珍
腦中風前兆、梅尼爾氏症、耳石症都可能引起暈眩，應掛急診檢查（本報資料照片）
腦中風前兆、梅尼爾氏症、耳石症都可能引起暈眩，應掛急診檢查（本報資料照片）

近日不少民眾，特別是女性，起床後感到暈眩，醫師表示，腦中風前兆、梅尼爾氏症、耳石症都可能引起暈眩，應掛急診檢查，避免錯失黃金治療期。

起床後，暈眩時間在一分鐘內，一天之間因變換姿勢感到天旋地轉，很可能是俗稱的耳石症，又稱作「良性陣發性姿勢性暈眩」作祟；台灣衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，掌管內耳前庭平衡的耳石成分是碳酸鈣顆粒，每顆約20至30微米，都在楕圓囊裡，不知何種原故脫落，掉進半規管，就產生短暫暈眩症狀，症狀持續數周到好幾個月。

許嘉方表示，耳石症好發年齡為50歲以上，臨床醫學觀察，耳石症女性病人略多於男性，目前沒足夠研究數據解釋為何中高齡女性容易耳石脫落，有人推測與老化有關，也有人認為頭部以前受過傷，導致耳石容易脫落。

耳石症約占暈眩症病人的三分之一，可接受耳石復位術治癒，有些人因「姿勢對了」幸運地耳石症回歸原位，不藥而癒。

另外兩種容易引起暈眩的疾病分別是腦中風、梅尼爾氏症。腦血管即將栓塞或爆裂的位置如果在小腦與腦幹之間，極可能引發暈眩，暈的時間較久，無論躺著坐著站著都頭暈；梅尼爾氏症的特徵是有一個耳朵出現耳鳴、悶悶的，不管身體擺什麼姿勢也都頭暈。民眾若感到一陣天旋地轉，最好掛急診求醫，檢查引起頭暈的原因，不要自己當醫師診斷，以免延誤治癒良機。

編輯推薦

中風 台灣

上一則

兒童益生菌怎麼選？營養師：好菌腸道存活率是關鍵

下一則

氣喘依賴短效吸入劑 恐致命

延伸閱讀

常心悸、呼吸急促...當心是「腦中風」找上門

常心悸、呼吸急促...當心是「腦中風」找上門
眼壓高、視力糊 40歲老花眼上身？

眼壓高、視力糊 40歲老花眼上身？
喉嚨不痛卻失聲 菸酒害他罹喉癌

喉嚨不痛卻失聲 菸酒害他罹喉癌
眼睛紅腫癢 乾眼症上身

眼睛紅腫癢 乾眼症上身

熱門新聞

左圖可見病患術前視網膜出血及纖維血管增生組織（藍色箭頭）；右圖可見術後視網膜上的纖維血管增生組織已被完全清除，但由於血管阻塞萎縮（綠色箭頭），以及視神經退化，病患視力只有部分恢復。（圖：大醫院新竹分院提供）

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」

2020-12-17 00:11
圖片來源 ／健康醫療網

眼手術加重眼睛乾澀？醫籲這樣做救乾眼

2020-12-18 01:00
台中豐原醫院中醫科醫師鄭名惠說，日日春屬夾竹桃科，整株都有毒，食用易造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓出現異常。（圖：豐原醫院提供）

有毒！男為強身吃「日日春」草藥粉1個月 肝指數飆22倍

2020-12-23 01:15
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。（記者徐如宜／攝影）

這樣用眼…聖誕還沒到 小心「聖誕樹白內障」先報到！

2020-12-21 00:48
選擇合適的聯邦醫療保險(Medicare)計畫，可以讓自己少出錢。（Getty Images）

正確選擇紅藍卡 自問4道題 考量5因素

2020-12-22 09:02
圖片來源 ／健康醫療網

除眼袋、補淚溝 複合式手術降低眼瞼外翻風險

2020-12-18 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報