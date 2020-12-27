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糖友早餐這樣吃 控糖更有效

綜合整理
研究證明，合理的早餐搭配對一整天的血糖水平有著明顯的影響，如果不吃早餐，很容易引起低血糖症狀。（本報資料照片）
研究證明，合理的早餐搭配對一整天的血糖水平有著明顯的影響，如果不吃早餐，很容易引起低血糖症狀。（本報資料照片）

小梅父親半年前被查出糖尿病，最近他聽朋友說，早上血糖容易高，最好不吃東西，他就決定試試，但是小梅告訴他這樣會讓血糖更高，可老人家就是不聽、不吃。39健康網報導，對於糖尿病患者來說，吃不吃早餐、如何吃早餐，不但是健康的基本要求，也是控制餐後血糖的重要因素，所以，糖尿病患者一定要了解清楚。

起床後30分鐘吃早餐

糖尿病患者不僅要吃早餐，還要吃對。報導指出，研究證明，合理的早餐搭配對一整天的血糖水平有著明顯的影響，如果不吃早餐，很容易引起低血糖症狀。早餐距離前一天晚餐的時長一般都在12小時以上，這時體內儲存的糖原基本消耗得差不多，如果沒有及時補充，很容易導致低血糖，而低血糖之後再進食，又可能發生高血糖反應，使血糖失控。

報導說，糖友盡量在起床後30分鐘吃早餐，時間段建議在6：30～8：30之間食用最佳，用餐時間盡量控制在15-25分鐘；注意早餐品種的選擇，盡量要充足而雜，最好包括穀類、肉類、蛋奶、蔬菜水果等4類食物，健康的早餐搭配原則應該是高蛋白、高纖維、低熱量、低脂肪；盡量少在外面吃，尤其是油條、油餅這些油脂和鹽分比較多的食物；注意控制主食的攝入量，不要攝入過多主食，可以將饅頭、全麥麵包、麥片、粥等換著花樣吃。

以下是糖友中西式早餐食譜推薦：

•中式早餐：無糖豆漿+雜糧饅頭、無糖紅茶+饅頭夾荷包蛋、無糖豆漿+菜包1顆、清粥+豆腐1塊+花生1小匙+青菜1盤。

•西式早餐：全麥吐司+蛋+無糖熱拿鐵咖啡(加低脂鮮奶)、烤總匯三明治+無糖紅茶、鮪魚漢堡+脫脂鮮奶。

3種快步走 幫助降血糖

另外，運動與控糖相輔相成，可維持血糖穩定並有效減少併發症風險。運動以有氧運動最好，如快走30分鐘、感覺快要流汗的程度就好。以下是一些可以幫助降低血糖的快走法：

1.搖臂大步走：在快走的同時，增加大幅度擺動雙臂的動作，不僅鍛煉腿部，還可以鍛煉手臂。開始運動前，參考快步走，進行熱身運動。快步走時，雙臂前後擺動，甩到手臂幅度可以伸展的最高處，邁大步。每30分鐘可適當放鬆下手臂。

2.上下拍手走：上下拍手走，即走路時雙手先在自己頭頂上拍一下掌，然後手放在背後拍一下，上下交替進行。擊掌的適合上肢肌肉收縮與運動，上下配合，有效增加體內血糖的消耗。一般按照腳走兩步，手拍一下掌的節奏運動，盡量邁大步前進。

3.原地踏步走：原地踏步走，可以滿足多雨等天氣，不能外出時，可以在室內進行。運動時，挺胸、抬頭、收腹，盡量擺動雙臂，大腿盡量抬高（膝蓋90度角，大腿與地面平行為佳），原地踏步走步速越快，可促進消耗越多熱量。

據報導，運動的時間應除了和進食有關，也要根據藥物治療綜合安排，不宜在空腹及藥物作用高峰時刻進行，以免發生低血糖反應。此外，建議剛運動的人一周進行至少3次的運動，等身體逐漸適應後，一周5次就好。

水果愈來愈甜，糖友要酌量吃，防止血糖飆升。（本報資料照片）
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